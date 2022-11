Cicogna in volo per Elisa D’Ospina! La modella curvy, diventata popolare grazie a Detto Fatto, ha annunciato sui social network di aspettare un bambino. L’indossatrice ha condiviso sul suo account un tenero video in cui mostra il test di gravidanza e la reazione del futuro papà Stefano Macchi. Un filmato che ha fatto il pieno di like e commenti di auguri, tra cui quelli di personaggi famosi come Caterina Balivo e Fernanda Lessa.

A 39 anni Elisa D’Ospina aspetta il suo primogenito da Stefano Macchi, attore e doppiatore conosciuto per la sua partecipazione a Temptation Island Vip in coppia con l’ex fidanzata Anna Pettinelli. Anche per l’artista si tratta del primo erede. In passato Macchi aveva ammesso di non sentire il bisogno di diventare padre ma a quanto pare Elisa gli ha fatto cambiare idea…

L’annuncio della dolce attesa ha stupito tutti: Elisa D’Ospina e Stefano Macchi sono legati solo dalla scorsa estate. Una relazione, però, già molto seria tanto che i due hanno scelto di allargare subito la famiglia e dare così una svolta importante alle rispettive vite. La modella e influencer ha organizzato una gita al Vaticano per comunicare la lieta notizia al suo compagno.

Come reagirà Anna Pettinelli a questa notizia? La speaker radiofonica ed opinionista, nonché ex professoressa di Amici di Maria De Filippi, non ha mai nascosto di aver sofferto molto per la fine della liaison con Stefano Macchi, più giovane di lei di ben diciotto anni. La Pettinelli ha addirittura annunciato di aver smesso di credere nell’amore.

Il divorzio di Elisa D’Ospina

Elisa D’Ospina ha alle spalle un divorzio: dal 2011 al 2021 è stata sposata con Andrea Alessandrini Gentili, laureato in Scienze delle Comunicazioni e fondatore di un’agenzia che si occupa di social media marketing e web marketing.

I due non hanno avuto figli e oggi hanno mantenuto un buon rapporto tanto che spesso Elisa commenta i post social dell’ex marito. La modella e influencer, tra l’altro anche lei laureata in Comunicazione, non ha mai svelato i motivi della rottura con Gentili.