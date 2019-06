Elisa con gli Imagine Dragons all’estero e ricorda bel momento ad Amici

Elisa e Imagine Dragons, Birds è il loro brano: l’incontenibile gioia della cantante

Elisa sorprende ancora! Dopo il tormentone estivo con Carl Brave (Vivere tutte le vite), ha realizzato un pezzo-bomba con gli Imagine Dragons, uno dei gruppi più famosi al mondo. Un altro successo per la cantante, che non si ferma mai, che ha sempre voglia di migliorarsi, sperimentare e collaborare con altri grandi artisti. Non essere mai la stessa, ma mantenendo la sua vera natura: questa è la chiave del suo successo! Elisa non è riuscita a contenere la sua gioia e, su Instagram, ha lanciato questa grandiosa notizia. Giorgia, Mahmood e altri grandi artisti si sono congratulati con lei.

Il messaggio di Elisa sulla collaborazione con Carl Brave e gli Imagine Dragons

A farle i loro personalissimi complimenti anche Andreas Muller e Veronica Peparini (ultimamente colpiti da un’infinità di critiche). Questo è stato il messaggio di Elisa: “Mentre io e Carl Brave inforcavamo carbonare e lui rivoltava magistralmente il sound di VTLVite come fosse il soffritto di un’amatriciana(bbbona), gli Imagine Dragons mi hanno chiesto di cantare con loro questa canzone: Birds. Bella sorpresa, inaspettata e impegnativa, visto che ho registrato di notte scappando dalla Fonoprint di Bologna alle date che avevamo a Cesena, Brescia, Reggio Emilia e dintorni. Sì, eravamo ancora in tour! Ma come potevo dire di no?”.

Elisa ricorda Amici: ecco cosa c’entrano gli Imagine Dragons col programma

Elisa ha poi ricordato un momento particolare vissuto ad Amici di Maria De Filippi, quando era una coach assieme a Emma Marrone (che ha appena parlato della sua dieta estiva): “Dopo che io e i La Rua abbiamo dimostrato amore eterno verso gli Imagine Dragons, ma sopratutto verso la loro incredibile Radioactive pogando ad Amici come se non ci fosse un domani? Non potevo. Se doveva fà. Altrimenti facevo ‘a cornice e invece vojo fà er quadro’. Tempi moderni”. A proposito di sorprese: sapete cosa ha fatto Tish per i suoi fan?