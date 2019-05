Eliana Michelazzo torna a Live-Non è la d’Urso mercoledì 29 maggio

Eliana Michelazzo news: di nuovo ospite di Live-Non è la d’Urso

A una settimana dalla confessione che ha cambiato la storia di Pamela Prati e Mark Caltagirone, Eliana Michelazzo torna in tv. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi agente di spettacolo e ristoratrice, sarà di nuovo ospite di Live-Non è la d’Urso. Ad annunciarlo Barbara d’Urso nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5. La Michelazzo tornerà nel programma del mercoledì sera il 29 maggio 2019. Eliana replicherà alle ultime dichiarazioni dell’ex socia e amica Pamela Perricciolo, conosciuta ai più con il nome di Donna Pamela, che ha rilasciato un’intervista a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano. Ma Eliana avrà qualcosa da dire pure in merito all’intervista della Prati a Verissimo.

L’ultimo sfogo di Eliana Michelazzo su Instagram

Dopo gli ultimi sviluppi del Pamela Prati gate, Eliana Michelazzo ha condiviso su Instagram un post che non lascia spazio ai dubbi. “Il tempo è spesso puntuale a farci capire molte cose in ritardo”, ha scritto l’ex corteggiatrice di Federico Mastrostefano in una storia. Dopo le confessioni a Live-Non è la d’Urso e Non succederà più, la Michelazzo si è allontanata da Pamela Perricciolo e Pamela Prati. In questo periodo Eliana può contare molto su Selvaggia Roma, l’ex protagonista di Temptation Island (era la fidanzata di Francesco Chiofalo, alias Lenticchio) che la sta aiutando a riprendersi da quanto accaduto.

Le altre anticipazioni di Live-Non è la d’Urso

Oltre a Eliana Michelazzo, Barbara d’Urso accoglierà a Live-Non è la d’Urso anche la madre del finto Sebastian Caltagirone, il figlio che Mark e Pamela Prati avrebbero preso in affido. La signora ha scoperto la vicenda guardando la trasmissione Mediaset e ora è pronta ad agire per le vie legali.