Eliana Michelazzo in lacrime, crisi di pianto in diretta radio: “Un incubo”

Eliana Michelazzo scoppia a piangere: lo sfogo tra le lacrime in diretta radio

La storia che gira intorno a Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sta facendo ancora molto discutere. Le ultime verità emerse, di fatto, hanno veramente dell’incredibile. Oggi, dopo l’intervista rilasciata da Pamela Prati a Verissimo, anche Eliana ha voluto dire la sua. Quest’ultima, chiamata in diretta durante Non succederà più (programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio), non ce l’ha però fatta a mantenere la calma. Durante l’intervista, difatti, la stessa è scoppiata a piangere e, tra le lacrime, ha raccontato ancora una volta la sua versione dei fatti.

Eliana Michelazzo in lacrime ammette: “È diventato tutto più grande di me”

Eliana Michelazzo, durante il suo intervento in radio, ha ammesso subito: “In questo momento non è che sto alla grande. È diventato tutto più grande di me e nessuno può comprendere la mia situazione. Mi sono accorta di essere debole, pensavo di essere forte e invece no. Ho creduto alle favole e non mi sono mai resa conto”. Eliana, in lacrime, ha poi parlato del suo rapporto con Pamela Perricciolo e del legame profondo che per anni l’ha portata a credere che Simone Coppi esistesse.

Eliana Michelazzo in lacrime: “Simone Coppi fino a ieri mi ha mandato un messaggio”

Simone Coppi? “Anche ieri sera mi ha mandato un messaggio”, ha confessato Eliana Michelazzo. “Io per lui ho pianto tanto con lei (Pamela Perricciolo, ndr) e piangevo, tutti i Natali, perché pensavo che lui arrivasse e io compravo anche il regalo, compravo tutti i regali possibili. Ora questi regali non ci sono più, qualcuno se li è portati via ma adesso lo saprete”, ha poi aggiunto. Una situazione questa che, come ha spiegato Eliana, ha messo a dura prova la sua salute psichica.

Eliana Michelazzo confessa: “Mi farò seguire da uno psicologo”

In merito alle critiche ricevute, dopo lo sfogo di ieri sera, Eliana Michelazzo in radio ha ribadito: “Purtroppo non è niente di inventato. Ho buttato dieci anni della mia vita. Per me la sera è un incubo. Ho chiesto apposta la consulenza ad uno psicologo. Farò le mie cure psicologiche, mi farò seguire da qualcuno. Io sono malata, io sono malata mentalmente”. Per questo motivo, oggi, Eliana ha solo un obiettivo: quello di prendersi cura di lei e basta.