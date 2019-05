Eliana Michelazzo pentita: le scuse a Live – Non è la d’Urso

Eliana Michelazzo a Live – Non è la d’Urso racconta la sua verità: lacrime e pentimento durante l’intervista

Il pubblico di Live – Non è la d’Urso non vedeva l’ora di ascoltare, finalmente, ciò che Eliana Michelazzo aveva da dire sul matrimonio saltato di Pamela Prati. Dopo l’intervista registrata in piena notte, e mandata in onda durante la prima parte dello show, Eliana è stata invitata dalla d’Urso a presentarsi alla diretta, dove ha potuto rispondere a delle domande chiare e precise della conduttrice. La Michelazzo, molto provata, ha pertanto raccontato di non aver mai incontrato Simone Coppi, l’uomo a cui è stata legata per 10 anni. “Plagiata”, questo il termine che è stato più volte usato dall’ospite di Barbara per descrivere la sua condizione.

Eliana Michelazzo chiede scusa il pubblico di Live – Non è la d’urso

Eliana Michelazzo si è detta oggi pentita di quanto detto, fatto e sostenuto nelle scorse settimane. La sua vita, professionale e privata, è stata messa completamente in discussione da lei stessa. Adesso, tuttavia, le cose sono più chiare per lei. Eliana, dopo aver raccontato la sua verità a Live – Non è la d’Urso, ha voluto chiedere personalmente scusa a tutte le persone che l’hanno seguita (in tv e sui social) nell’ultimo periodo. La Michelazzo, una volta affrontati i suoi demoni, ha però spiegato di aver ritrovato oggi se stessa. Per questo motivo, adesso, si sente pronta a voltare pagina e a ricominciare.

Live – Non è la d’Urso: lo scontro tra Georgette Polizzi e Selvaggia Roma

Selvaggia Roma, ex protagonista di Temptation Island invitata a Live – Non è la d’Urso, ha palesato tutto il suo supporto ad Eliana Michelazzo. Per questo motivo, stasera, si è scontrata con Georgette Polizzi che, invece, si è detta di parere opposto al suo. La discussione tra le due è stata parecchio accesa, tanto che ad un certo punto sono state tirate fuori delle conversazioni private avvenute prima della loro ospitata in tv.