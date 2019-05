Live – Non è la d’Urso, Georgette contro Selvaggia Roma: scoppia la lite in diretta

Stasera a Live – Non è la d’Urso si è discusso del chiacchieratissimo matrimonio saltato tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Durante la diretta Barbara ha mandato a più riprese l’intervista rilasciata da Eliana Michelazzo (agente della Prati) che, in esclusiva assoluta, ha raccontato la sua versione dei fatti. Presenti in studio c’erano anche diversi ospiti che, per vari motivi, hanno avuto a che fare con le persone coinvolte in tutta questa storia. Tra gli invitati della d’Urso c’erano anche Georgette Polizzi e Selvaggia Roma, ex protagoniste di Temptation Island e amiche di Eliana. Queste ultime, in disaccordo su diversi punti, hanno finito col litigare pesantemente in trasmissione, lanciandosi dietro accuse reciproche.

Georgette contro Selvaggia Roma: “Mi hai minacciata!”

Lo scambio acceso di opinioni tra Selvaggia Roma e Georgette Polizzi, stando a quanto dichiarato da quest’ultima a Live – Non è la d’Urso, sarebbe iniziato già prima di stasera. Georgette, evidentemente agitata, prima ha confermato di non essere stata bene questa settimana e, rivolgendosi a Selvaggia, ha affermato: “Tu mi hai minacciata […] mi hai detto le peggio cose in privato”. Le presunte minacce su Instagram alla Polizzi, però, sono state smentite categoricamente da Selvaggia. Quest’ultima, pur ammettendo di aver contattato Georgette, ha infatti negato di averlo fatto con toni minacciosi.

Georgette in ospedale: l’ansia gioca un brutto scherzo alla Polizzi

Georgette Polizzi, finita in ospedale la scorsa settimana, ha dichiarato stasera di essersi sentita male mentre era a cena (a seguito della sua prima partecipazione a Live – Non è la d’Urso). Ansia e le tensioni dell’ultimo periodo avrebbero avuto una cattiva influenza sulla sua salute psico – fisica, costringendola a fare i conti con la sua malattia. Una volta fatti gli opportuni controlli medici, come ha raccontato lei stessa su Instagram, il peggio è stato però scongiurato.