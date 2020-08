Elettra Lamborghini, test rapido Covid-19 dopo cancellazione tour: l’esito

Elettra Lamborghini ha aggiornato i suoi fan sulle proprie condizioni di salute dopo la cancellazione del tour dovuta al mancato rispetto delle misure di sicurezza da parte dei locali durante le serate estive. Pur se contestata, ad esempio da Selvaggia Lucarelli che ha fatto notare come abbia preso questa decisione solo dopo lo scoppio delle polemiche, la Lamborghini ha dato un segnale importante. Lo stesso hanno fatto altri cantanti e deejay – come non menzionare Gigi D’Agostino – che hanno preferito sospendere le proprie serate per evitare che i contagi aumentassero. Scelta lungimirante, non c’è dubbio, visto che è recente la decisione del governo di chiudere le discoteche e imporre l’uso della mascherina dalle 18 alle 6. Ma come sta Elettra? Per fortuna non è successo nulla. E ci ha anche scherzato su.

Elettra Lamborghini, l’esito del test Covid-19 su Instagram: la cantante sollevata dopo le serate del tour

Dopo aver fatto il test rapido per il Coronavirus la cantante, quest’anno più in vista che mai anche per via della sua partecipazione al Festival di Sanremo, ha scoperto di non essere positiva e lo ha comunicato con le parole della signora di Mondello, quella che ormai è conosciuta per il celeberrimo “Non ce n’è Coviddì”. Elettra ha voluto togliersi qualsiasi dubbio, e sebbene qualcuno lo pensi non è stata esageratamente prudente, anzi, visto che nelle serate in cui la gente è accalcata il rischio del contagio è altissimo.

Chiusura discoteche per Coronavirus, polemiche e contestazioni: non solo Elettra Lamborghini nel mirino

Non è la prima volta che si parla di locali e discoteche e di eventi di personaggi famosi in cui la normativa del governo non è rispettata: oltre a Elettra ad esempio hanno fatto molto discutere proprio ieri Andrea Damante e Ignazio Moser. Sulla polemica è intervenuta persino la tiktoker Gaia Bianchi che ha scatenato un putiferio su Twitter e sui social network per parole decisamente fuori luogo. Elettra finora ha voluto mantenere un profilo basso, sicuramente consapevole dei rischi che si corrono a causa dell’imprudenza, e la storia pubblicata su Instagram lo dimostra. Per chi non lo sapesse ancora, le tappe cancellate del suo tour sono quelle di Gallipoli e Castelvetrano.