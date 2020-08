Gaia Bianchi, tiktoker bersagliata su Twitter: prima in tendenza, l’accaduto

Gaia Bianchi è ormai una delle tiktoker più famose del web ed è ovvio che nonostante abbia soli sedici anni le sue dichiarazioni e i suoi comportamenti possano scatenare polemiche a non finire. L’ultima riguarda la sua reazione alle decisioni del governo sulla chiusura delle discoteche e sulla lotta al Covid-19 che ha indignato a tal punto gli utenti da farla finire prima in tendenza su Twitter, dove sta spopolando l’hashtag #GaiaBianchiisOverParty. Gaia non credeva – questo almeno è ciò che ha fatto capire tramite i social – che le sue dichiarazioni avrebbero scatenato una polemica simile ma a quanto pare si sbagliava, e ne ha avuto dimostrazione leggendo i vari tweet scritti dagli utenti contro di lei in ogni dove. Cos’è successo esattamente e perché è finita in tendenza? Forse l’avete immaginato, visto che le sue sono parole che si stanno sentendo spesso in queste ore.

Perché Gaia Bianchi è prima in tendenza su Twitter: accuse e offese alla tiktoker dopo la polemica sulle discoteche

Gaia si è schierata contro la chiusura delle discoteche e ha detto che a questo punto lei sarebbe legittimata a non andare a scuola. Si tratta di parole decisamente inappropriate per tanti motivi, due dei quali sembrano quasi scontati ma che è bene ribadire: in primo luogo il governo non si è divertito a disporre la chiusura dei locali; in secondo luogo una discoteca, per quanto la chiusura di un’attività porti con sé non pochi problemi economici e sociali, non è minimamente paragonabile a una scuola. Ecco perché sul web si sono scatenati contro Gaia che ha subito cercato di spiegare le sue ragioni tramite un lungo post, anche in questo caso tutt’altro che condivisibile. La tiktoker ha anzitutto sottolineato che era ironica e se l’è presa con chi “pur avendo capito la sua ironia” ha preferito scagliarsi contro di lei. Poi ha continuato con uno sfogo che sicuramente farà discutere.

#GaiaBianchiisOverParty:

Per le storie pubblicate su Instagram dalla tiktoker, nota anche per aver violato la quarantena ad aprilepic.twitter.com/YIEbVfJ9wi — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) August 17, 2020

Gaia Bianchi travolta dalla polemica: la tiktoker si sfoga e spiega le sue ragioni

E non è la prima volta che accade, visto che già in passato la Bianchi si era trovata in situazioni simili: il secondo articolo che al momento compare su Google quando si digita “Gaia Bianchi” riguarda proprio la violazione della quarantena da parte sua; questo non per giudicarla perché non è di certo la sede giusta, ma per fare l’esempio più evidente di quanto la tiktoker abbia fatto parlare negli ultimi mesi. Ritornando al post Gaia si è detta sconcertata dagli attacchi ricevuti e ha ribadito la sua posizione attaccando il governo: “Ho parlato in maniera superficiale e ironica. Quello che vi voglio far capire è che il problema non sono io che […] voglio andare a divertirmi […] sono quei quattro ba…i che abbiamo al governo che hanno lasciato le discoteche aperte fino a dopo Ferragosto. Ditemi voi chi a Ferragosto resta a casa”. Nelle prossime ore si vedrà se il web le ha dato credito o se invece continuerà a contestarla.