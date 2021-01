Elena Sofia Ricci, lo stravolgimento di Azzurra. Che Dio ci aiuti 7? Possibile

By

Che Dio ci aiuti sta tornando sui nostri schermi a partire da giovedì 7 gennaio su Rai Uno. In questa nuova stagione vedremo un cambiamento epocale che riguarda il personaggio di Azzurra Leonardi, interpretata da Francesca Chillemi che vestirà i panni da novizia.

Una vera e propria rivoluzione per la serie di grande successo Rai che è giunta alla sua sesta stagione. Ma se per alcuni personaggi vedremo un vero e proprio stravolgimento, altri, invece, rimarranno nelle vesti che abbiamo sempre amato. Come il personaggio dell’amata Suor Angela, interpretato da Elena Sofia Ricci, che anche nelle nuove puntate sarà occupata a gestire le relazioni del nuovo convento trasferitosi ad Assisi.

Intervistata dal quotidiano Libero, l’attrice toscana ha ammesso di provare un profondo affetto per questa fiction e per il suo ruolo. È entusiasta di vestire i panni di Suor Angela che si distingue molto dalla sua personalità. “Quando indosso il suo velo mi trasformo, un po’ come catwoman. Certo, il rischio di ripetersi è sempre dietro l’angolo ma l’apertura al mondo di Suon Angela la rende sempre diversa“.

Il suo personaggio, infatti, esce dagli schemi tipici monacali. Angela è una suora, ma prima di tutto una donna. Si rivolge costantemente a Dio ma sbaglia, prega, ama e chiede scusa esattamente come una comune laica. Come la Ricci stessa afferma: “La forza di Che Dio ci aiuti è quella di rifarsi alla figura di Cristo presentandola non in maniera bigotta ma rivoluzionaria. E anche di mostrare che tutti sbagliano: anche il consacrato più incallito“.

Non si sbilancia sulla possibilità di continuare la serie tv anche con una settima stagione. Ogni anno, ammette l’attrice, pensa di fermarsi e di vestire per l’ultima volta i panni da suora ma poi: “Suor Angela mi conquista di nuovo“.

In Che Dio ci aiuti 6, come abbiamo detto, ci saranno parecchie novità. Il ritorno della dottoressa Monica interpretata da Diana Del Bufalo che aveva avuto una relazione con Nico, l’arrivo di Pierpaolo Spollon che dopo il successo ottenuto con Doc – Nelle tue mani viene a mettere scompiglio all’interno del convento di Assisi.

Ma la più grande novità di cui tutti i fan della fiction Rai parlano è quella relativa al personaggio di Azzurra Leonardi. Quest’anno l’amato personaggio interpretato da Francesca Chillemi si distanzierà radicalmente dal ruolo di ragazza svampita e leggera e vestirà i panni di una novizia.

Lo stravolgimento di Azzurra non è stato visto molto bene dagli affezionati telespettatori che sui social hanno criticato un po’ la scelta del cambio radicale. Ma l’attrice siciliana, ospite nel programma domenicale di Francesca Fiadini ha voluto rassicurare il pubblico affermando che Azzurra in questa stagione sarà una vera scoperta e che il suo nuovo ruolo da novizia non trasformerà l’indole divertente del personaggio.