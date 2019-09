Elena Santarelli: arriva il retroscena su Emma Marrone a Italia Sì (Rai 1)

Nella giornata odierna Emma Marrone è tornata sui social, annunciando di aver affrontato un’operazione e che l’intervento è andato bene. La notizia è stata commentata anche a Italia Sì, trasmissione di Rai 1 del sabato pomeriggio. In studio, ha preso parola Elena Santarelli che ha raccontato un retroscena sulla cantante salentina. Con lei, la moglie di Bernardo Corradi è entrata maggiormente in contatto dopo che a suo figlio Giacomo è stato diagnosticato un tumore (oggi il piccolo ha vinto la sua battaglia ed è guarito). L’amicizia tra le due donne celebri è sbocciata quando Emma, senza pensarci due volte, rispose positivamente all’appello di Elena che nel giugno 2018 la invitò all’ospedale Bambin Gesù di Roma per un mini concerto da offrire ai bimbi malati di cancro.

Elena, le parole su Emma: “È una ragazza dal cuore grande”

“Ultimamente siamo entrate molto in contatto, da quando si è ammalato Giacomo” ha fatto sapere Elena che ha raccontato di quando Emma rispose immediatamente di sì alla proposta di tenere un piccolo concerto in ospedale per i bambini malati. La Santarelli ha narrato che prima di contattare la Marrone si era provato a coinvolgere altri personaggi della musica, senza però avere risposte certe. “Lei invece mi ha detto ‘manco devi chiederlo'”. Ed Emma, ha spiegato sempre la showgirl, non solo giunse al Bambin Gesù per dare conforto ai ragazzini con la sua musica e la sua personalità, ma instaurò anche un legame con una piccola. “Conobbe Erica, una bambina. Poi si scambiò i numeri di telefono con la mamma per sentirsi. È una ragazza dal cuore grande”, ha concluso Elena.

Italia Sì, Marco Liorni su Emma Marrone: “Stamattina è arrivata una notizia che ci ha riempito il cuore”

“Stamattina è arrivata una notizia che ci ha riempito il cuore”, ha detto Marco Liorni a Italia Sì, riferendosi alla news giunta stamane circa l’operazione di Emma. Il conduttore ha inoltre letto interamente il post Instagram scritto dalla cantante, augurandole ogni bene per il futuro.