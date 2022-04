Elena Morali “è tornata single”, Endemol dietro l’addio di Favoloso? Scoop

Pare che Elena Morali a La Pupa e il Secchione 2022 sia tornata single e neppure lo sappia! Questo è il gossip lanciato da Alberto Dandolo su Dagospia. Sembra che la showgirl non sia più fidanzata con Luigi Mario Favoloso, ma lei non sarebbe a conoscenza della rottura. Elena è stata una new entry del programma condotto da Barbara d’Urso nel prime time di Italia 1. Infatti, dopo l’abbandono di Flavia Vento, è approdata ufficialmente nel cast nel corso della terza puntata del 29 marzo. La Morali è stata scelta per affiancare Aristide Malnati, conosciuto anche come Mummy.

Luigi Favoloso aveva anche commentato il bacio tra la fidanzata e il suo compagno d’avventura. Ma va precisato che l’ex di Nina Moric aveva anche criticato la scelta di Elena Morali di approdare nel programma di Barbara d’Urso. Oggi arriva uno scoop che sembra confermare la sua disapprovazione. Pare che Luigi abbia addirittura “liberato la loro comune casa milanese da tutte le sue cose”. Dunque, se ciò fosse vero, Favoloso avrebbe deciso di chiudere con fermezza la sua relazione con la showgirl attualmente impegnata a La Pupa e il Secchione.

Sempre secondo questo scoop, avrebbe scelto di interrompere la loro love story per un motivo ben preciso, che riguarderebbe lo show di Italia 1!

“La ragione? La Morali non si sarebbe opposta al divieto Endemol (che produce la trasmissione) di parlare di lui e del loro amore”

Questo è ciò che Dandolo annuncia in queste ore. Sarà davvero così? Nella serata di ieri, Favoloso non ha seguito la sua fidanzata nel programma della d’Urso. Infatti, lui stesso ha fatto notare – sull’account di Instagram – che stava guardando la partita di Champions League Real Madrid-Chealse su Canale 5. Dandolo va avanti svelando anche un altro scoop, questa volta sulla mamma di Favoloso.

“Persino la madre di Luigi Mario, la mitologica Loredana Fiorentino, è stata boicottata ai provini dello show. Amen”

Se tutto questo fosse vero, Barbara metterà al corrente Elena Morali della sua attuale situazione sentimentale? Nella puntata andata in onda ieri, la d’Urso si è ritrovata ad affrontare un grosso intoppo. Ha dovuto squalificare Paola Caruso, la quale aveva avuto un forte scontro con Mila Suarez. In queste ore, l’ex Bonas di Avanti un altro! non è riuscita a trattenere la delusione e ha dato vita a uno sfogo sui social network.

Tornando alla coppia (forse scoppiata) Favoloso-Morali, come già detto, lui non era felice della partecipazione della fidanzata al reality. E forse ora si può comprendere il motivo di questa sua reazione. “Non è necessario condividere tutte le scelte delle persone a cui siamo legati, a volte è sufficiente rispettarle”, questo ciò che dichiarava Luigi qualche giorno fa.