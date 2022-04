Elena Morali bacia Aristide Malnati in tv: il fidanzato Favoloso reagisce così

La quarta puntata de La Pupa e il Secchione Show 2022 si è aperta con una clip del legame speciale che si è instaurato in villa tra Elena Morali e Aristide Malnati. La showgirl ha preso il posto di Flavia Vento, che ha deciso di abbandonare il reality show dopo pochi giorni di permanenza. L’archeologo è stato ben contento di questo rimpiazzo e con l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha subito creato un rapporto particolare.

Nel video mostrato da Barbara d’Urso Elena Morali e Aristide Malnati si sono mostrati complici e affettuosi nelle faccende quotidiane e tra un allenamento e una intensa seduta di studio si sono concessi pure un bacio a stampo. Peccato però che la pupa sia fidanzata da circa due anni con Luigi Mario Favoloso…

L’imprenditore napoletano, ex di Nina Moric, ha dichiarato apertamente di non apprezzare la partecipazione della Morali a La Pupa e il Secchione e durante la messa in onda della trasmissione ha detto la sua sul bacio che Elena ha dato ad Aristide Malnati:

“Nonostante gli ex di Elena siano più simili ad Aristide che a me, non ho nemmeno l’1% di gelosia su questa cosa. Evitate messaggi stupidi”

L’ex concorrente del Grande Fratello Nip ha aggiunto:

“Sono molto felice che Elena possa passare del tempo, confrontarsi e imparare da una persona culturalmente sopra la media come lui. Appezzo e stimo Aristide da quando ha fatto il GF Vip. Spero di avere l’opportunità di conoscerlo anche io. Sono poche le persone che hanno così tanto da insegnare”

Luigi Mario Favoloso ha poi concluso il suo messaggio tirando in ballo la madre Loredana Fiorentino, vista spesso nel salotto di Barbara d’Urso:

“Se proprio non riesce a tenere a bada quelle dolci labbrine potrei sempre presentargli mia madre che ha 50 anni, è single e dopo mio padre ha incontrato solo casi umani. Dopo tanta sofferenza meriterebbe un uomo come lui”

Dunque nessuna gelosia da parte di Favoloso nei confronti del feeling tra Elena Morali e Aristide Malnati. La stessa pupa si è detta più che mai innamorata di Luigi Mario e felice di vivere questa nuova esperienza televisiva. La Pupa e il Secchione segna il ritorno della 31enne in televisione dopo un lungo periodo di assenza.

Archiviata l’avventura all’Isola dei Famosi nel 2018 e la chiusura di Colorado, dove faceva coppia con l’ex fidanzato comico Scintilla, Elena Morali è stata lontana dal piccolo schermo. Si è concentrata sul suo lavoro da influencer e quello su OnlyFans: due attività abbastanza redditizie.

La storia d’amore tra Elena Morali e Favoloso

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso stanno insieme dal 2020. Un amore nato dietro le quinte del salotto di Barbara d’Urso e diventato nel giro di poco tempo importante. Non sono mancate litigate, incomprensioni e allontanamenti ma i due sono sempre riusciti a riavvicinarsi e ad amarsi come il primo giorno.

La coppia si è pure sposata a Zanzibar in attesa di convalidare il matrimonio in Italia. Intanto Elena e Luigi convivono a Milano e si concedono molti viaggi in giro per il mondo. Entrambi amano scoprire nuovi posti e vivere nuove avventure. L’ultima vacanza della Morali e Favoloso è stata in Messico.