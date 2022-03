Elena Morali a La Pupa e il Secchione: il fidanzato Favoloso è contrario

New entry a La Pupa e il Secchione 2022. Dopo l’abbandono di Flavia Vento e il forfait misterioso di Paola Caruso nello show di Barbara d’Urso è arrivata Elena Morali. L’influencer ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha fatto il suo ingresso nella terza puntata in onda su Italia Uno martedì 29 marzo. La 31enne è stata scelta per affiancare Aristide Malnati, detto Mummy, l’archeologo visto qualche anno fa al Grande Fratello Vip.

Per Elena Morali si tratta di un ritorno a casa: la giovane ha già partecipato a La Pupa e il Secchione qualche anno fa. Più precisamente nel 2010, quando era praticamente agli esordi nel mondo dello spettacolo. La Morali si è classificata all’epoca al secondo posto, in coppia con Fulvio De Gennaro, dietro la vincitrice Francesca Cipriani.

Questo nuovo impegno televisivo non sembra convincere più di tanto Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric legato da due anni ad Elena Morali. Su Instagram l’imprenditore napoletano ha condiviso una storia con un messaggio chiaro e preciso:

“Non è necessario condividere tutte le scelte delle persone a cui siamo legati, a volte è sufficiente rispettarle”

In poche parole Luigi Mario Favoloso non è contento di questa partecipazione di Elena Morali a La Pupa e il Secchione ma rispetta il lavoro della sua compagna. Favoloso non ha però seguito l’ingresso della sua dolce metà nel reality show.

Mentre su Italia Uno andava in onda la nuova puntata del programma Luigi Mario Favoloso è andato a cena fuori con alcuni amici tra cui Mercedesz Henger e Massimo Boldi.

La storia d’amore tra Elena Morali e Favoloso

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso stanno insieme dal 2020. Un amore nato dietro le quinte del salotto di Barbara d’Urso e diventato nel giro di poco tempo importante. Non sono mancate litigate, incomprensioni e allontanamenti ma i due sono sempre riusciti a riavvicinarsi e ad amarsi come il primo giorno.

La coppia si è pure sposata a Zanzibar in attesa di convalidare il matrimonio in Italia. Intanto Elena e Luigi convivono a Milano e si concedono molti viaggi in giro per il mondo. Entrambi amano scoprire nuovi posti e vivere nuove avventure. L’ultima vacanza della Morali e Favoloso è stata in Messico.