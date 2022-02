Elena Morali, due anni con Luigi Favoloso: la risposta alle malelingue

La storia d’amore tra Elena Morali e Luigi Favoloso va a gonfie vele. La showgirl e l’ex gieffino, più affiatati che mai, stanno attualmente festeggiando in grande stile i due anni dal loro primo incontro. Ecco le parole che l’ex di Scintilla ha dedicato per il 34enne ex di Nina Moric e il suo duro attacco a chi ha sempre screditato la loro relazione.

Nella serata del 20 febbraio 2022 Elena Morali ha mostrato ai suoi quasi 2 milioni di followers di Instagram il modo in cui sta celebrand0 l’amore con Luigi Mario Favoloso in un posto esotico: i due stanno trascorrendo una romantica vacanza in Egitto, sul Mar Rosso. L’ex Isolana ha mostrato in particolare un’immagine di alcuni fiori posti a formare un cuore sulla sabbia. La Morali ha accompagnato la foto ad alcune parole, approfittandone per esprimere i suoi pensieri e per fare una dolce dedica al fidanzato. La 32enne ha ricordato il momento in cui, due anni fa, ha posato per la prima volta gli occhi sul 34enne innamorandosene a prima vista.

Poi la showgirl si è scagliata contro le malelingue, che da sempre mettono becco sulla sua relazione. Effettivamente la Morali e Favoloso hanno avuto in passato numerosi momenti di crisi durante i quali si sono allontanati temporaneamente. Per questo molti faticano a pensare alla loro relazione come a qualcosa di stabile e duraturo. A quanto pare però i due stavolta sembrano fare sul serio. La bionda influencer ha scritto che “la verità vince sempre”, a dimostrazione che l’amore che la lega all’imprenditore 34enne è più forte delle dicerie.

A giudicare dalle immagini condivise dalla coppia la Morali e Favoloso stanno vivendo un momento magico. La 32enne ha mostrato nelle sue storie la vacanza da sogno che i due stanno trascorrendo in un resort di lusso. L’influencer ha raccontato di aver passato la giornata a fare immersioni, a nuotare e a fare sport. Poi ha mostrato la camera d’albergo della coppia, tappezzata di petali rosa e palloncini rossi a forma di cuore. I due, come testimoniano i video condivisi dall’opinionista, hanno poi concluso la serata con una cenetta romantica in riva al mare.