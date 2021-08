Favoloso, via il ‘segui’ a Elena Morali: “Perché l’ho fatto. Finita? La verità”

Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali si sono lasciati, ha sussurrato qualcuno che, nei giorni scorsi, ha notato che la showgirl bergamasca e l’ex gieffino campano hanno smesso di seguirsi su Instagram, oltre ad aver rilevato che sia lei sia lui erano lontani, con i rispetti affetti e amici più stretti. Il fatto che Favoloso abbia levato il ‘segui’, in effetti, è stato un gesto alquanto strano e ambiguo. Quindi? La coppia è davvero arrivata al capolinea? No, c’è, ed è ancora viva e vegeta. A spiegare la situazione è stato lo stesso imprenditore napoletano che ha raccontato tramite una Stories perché in questi giorni ha deciso di non voler più sapere nulla dei profili social della compagna.

Per prima cosa l’ex di Nina Moric ha rimarcato che la sua relazione non è finita, ricordando che con Elena ha fatto tantissime vacanze di coppia. In questo periodo, dopo tanto peregrinare assieme, un po’ per lavoro e un po’ per la volontà di trascorrere del tempo con amici e cari, hanno deciso di separarsi temporaneamente. Ecco spiegata la lontananza, geografica ma non sentimentale. E il ‘segui’? Perché lo ha levato alla bergamasca?

In questo frangente Favoloso ha spiegato che si era accorto di non riuscire a godersi le vacanze in quanto, guardando il profilo Instagram della fidanzata, pensava più a “stalkerare” quello piuttosto che rilassarsi. Dunque ha pensato che, eliminandolo dal suo cellulare, avrebbe risolto il problema. “E così è stato”, ha chiosato. Certo resta il sospetto che in realtà il campano abbia voluto stuzzicare il gossip. Come diceva un tale, a pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca…

Elena Morali, il rientro d’urgenza dalla Grecia: morta la sua cagnolina

Nei giorni scorsi la showgirl è rientrata d’urgenza in Italia dalla Grecia, dove si trovava in vacanza proprio con Luigi Mario Favoloso. A far prendere di corsa l’aereo alla bergamasca, l’aggravarsi delle condizioni della sua amata cagnolina. Atterrata in Italia e giunta a casa, il triste epilogo: Elena ha scoperto che l’animale non ce l’aveva fatta.