Elena Morali a pezzi, morto il cane: accuse alla veterinaria, cos’è accaduto

Elena Morali è rientrata in fretta e furia in Italia da Zante, dove si trovava in vacanza con il compagno Luigi Mario Favoloso. A spingerla verso un ritorno forzato sono state le condizioni della sua cagnolina che, purtroppo, è deceduta. La showgirl, che era affezionatissima all’animale, ha attaccato pesantemente la veterinaria che ha visitato il cane nelle ultime ore. Rabbia e dolore, anche perché, nonostante abbia preso un volo ‘d’urgenza’, la 31enne bergamasca non è riuscita a stringere per l’ultima volta la cagnolina, già morta al suo arrivo.

Ad avvertire Elena del peggioramento delle condizioni di salute dell’animale è stata la sorella. Compreso subito che la situazione era difficile, la Morali si è subito attivata per tornare a casa. Ad attenderla la triste notizia. “Questa sera il mio cuore si ferma un po’ di più. Sono senza parole e mi prenderò del tempo. Non riesco ancora a metabolizzare”, ha scritto in una Stories Instagram la showgirl durante la serata di sabato 7 agosto. A distanza di qualche ora, nel corso della mattinata di domenica, è tornata sul social e si è scagliata contro la veterinaria che ha avuto in cura l’animale prima che morisse.

Elena non si capacità del fatto di aver perso la cagnolina da “un giorno all’altro”. Nel suo sfogo ha puntualizzato che quando è partita per la Grecia, pochi giorni fa, l’animale, che aveva 13 anni, stava bene e non mostrava particolari problemi di salute. “Non riesco nemmeno a immaginare una vita senza di te dopo 13 anni”, ha scritto la Morali che ha aggiunto che la cagnolina era per lei un affetto al pari di una “sorella” o di una “figlia”. Non solo la 31enne sta soffrendo: anche sua madre era legatissima all’amica a quattro zampe, come tutto il resto della sua famiglia. “Non so nemmeno come far riprendere mamma da questa perdita, che ti trattava come una quarta figlia”, ha spiegato con sconforto la compagna di Favoloso.

Quindi l’attacco a chi ha visitato l’animale poco prima che smettesse di respirare. In particolare Elena non se ne fa una ragione del fatto che non abbia potuto “lottare contro quella stupida veterinaria” che “ha rimandato a casa” la cagnolina “in quelle condizioni dicendo che bisognava aspettare che facesse effetto la cura”.

La showgirl, piegata dal dolore, ha quindi ribadito che con ogni probabilità nei prossimi giorni non sarà attiva sui social per i fan. Troppo fresco il dispiacere e la sofferenza da cui è stata pervasa dopo la perdita dell’amato animale.