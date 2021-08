Elena Morali sbotta: “Non voglio figli” e spiega il motivo

A 31 anni Elena Morali non sente la necessità di diventare mamma. Qualche follower ha chiesto alla soubrette se è arrivato il momento di avere dei figli visto che la relazione con Luigi Mario Favoloso procede a gonfie vele da circa un anno. La coppia è riuscita a superare i problemi di qualche tempo fa e oggi è più unita e affiatata che mai. L’ex Pupa, però, non ha alcuna intenzione di mettere sul famiglia. E la sua decisione sembra perentoria, almeno per il momento.

In un ask su Instagram Elena Morali ha precisato a chi le ha chiesto il suo pensiero sull’argomento “figli”:

“Non esiste un “orario” per fare figli ma soprattutto non esiste che sia una donna a chiedere ad un’altra donna di farli. Non esiste che una donna si senta in doverne di farne, ci sono persone che stanno benissimo anche senza, che hanno una vita meravigliosa anche se non desiderano figli”

Elena Morali ha poi parlato delle tante donne che non possono procreare e di quelle che stanno affrontando diversi problemi o ostacoli pur di avere un bebè e realizzare questo grande sogno. A detta della Morali una domanda del genere è del tutto inopportuna e irrispettosa.

L’opinionista di Barbara d’Urso ha puntualizzato nella sua storia Instagram:

“Per non parlare del fatto che molte di queste donne che vengono qui a fare queste domande (di cui a me poco frega perché sinceramente non desidero bambini ma solo animali) hanno figli di cui nemmeno si curano. Però ci tengo a farvi capire che ci sono persone (come alcune mie amiche) che non riescono ad avere figli e questa domanda le fa soffrire”

Il messaggio di Elena Morali sembra chiaro: non vuole avere dei figli ma solo degli animali. Chissà se il suo fidanzato Luigi Mario Favoloso la pensa allo stesso modo o riuscirà a far cambiare idea all’amica di Francesca Cipriani. Intanto la relazione tra i due procede a meraviglia. Elena e Luigi Mario sono più uniti e complici che mai nonostante il breve allontanamento dello scorso inverno.

La Morali convive a Milano con Favoloso e i due condividono la passione per i viaggi e le immersioni. Elena e Mario dovrebbero, inoltre, presto convolare a nozze dopo il matrimonio simbolico organizzato a Zanzibar nell’estate 2020. Entrambi sono molto legati all’Africa.