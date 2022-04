La Pupa e il Secchione, Paola Caruso sbotta dopo squalifica: forti accuse

Paola Caruso è stata squalificata da La Pupa e il Secchione 2022. Barbara d’Urso ha preso in mano la situazione, immediatamente, dopo lo scontro avvenuto tra l’ex Bonas di Avanti un altro e Mila Suarez. La conduttrice, appoggiata dai giurati Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge, non ha potuto accettare lo schiaffo che Paola ha dato a Mila. Subito la Caruso si è detta pentita di quanto accaduto all’interno della villa del programma. Questo non è bastato per evitare la squalifica.

Nel corso della puntata di ieri, si è ritrovata così a discutere animatamente con la padrona di casa. Ed ecco che ora, attraverso i social network, Paola Caruso si sfoga dopo essere stata squalificata dalla trasmissione approdata su Italia Uno. Il suo scopo è quello di spiegare la natura del suo brutto gesto, che sarebbe arrivato come autodifesa, secondo quanto lei stessa racconta. “L’aggressività nasce da un istinto naturale che tende all’autodifesa”, inizia così il suo lungo messaggio. Dopo di che, si scusa ancora per l’accaduto.

Questo “istinto di autodifesa” sarebbe maturato in Paola durante “questi tre anni”. Chi conosce la storia della sua maternità sa bene di cosa sta parlando. A questo punto dello sfogo, la Caruso torna ad attaccare Mila Suarez accusandola di violenza verbale.

“Quella violenza verbale ingiustificata l’ho vissuta come un abuso nei confronti di mio figlio e della mia storia di madre e questo non lo consento a nessuno”

Molte persone stanno dando il loro supporto a Paola dopo La Pupa e il Secchione. Sui social network tanti dei suoi fan hanno scelto di difenderla nonostante il brutto gesto. Tra chi la sostiene c’è sua mamma Imma. È nota al pubblico di Canale 5 per essere stata ospite nei salotti di Barbara d’Urso. Quest’ultima ha aiutato madre e figlia a trovarsi.

La Caruso ha avuto modo di incontrare la sua mamma biologica di fronte alle telecamere. Qualche tempo fa, però, Paola non aveva espresso parole positive su Imma. Sembra che poi con il tempo siano riuscite a ricucire il rapporto. Di fronte alla squalifica nel programma della d’Urso, la donna decide di intervenire condividendo uno sfogo ricco di accuse.

“Che schifo tutti contro di lei, quando mia figlia è una persona perbene. E niente nella vita vanno avanti i lecchini… Vergognatevi per quello che avete fatto a mia figlia Paola”

Sembra che la Caruso abbia la stessa opinione di sua madre. Infatti, ha condiviso il messaggio condiviso da una sua fanpage, approvando evidentemente.

“No allo schifo che è stato fatto nei confronti di Paola Caruso. I brutti esempi sono state proprio le decisioni ingiuste e scorrette prese, due pesi e due misure. I raccomandati e i cattivi vanno sempre avanti nel mondo. Che schifo”

Dopo la squalifica di Paola, è arrivata anche una punizione per Mila Suarez. Dovrà dormire in una stanza priva di comfort e agevolazioni.