La Pupa e il Secchione: Paola Caruso squalificata, è scontro con la d’Urso

Una rissa ha scosso La Pupa e il Secchione Show 2022. A provocarla Paola Caruso, che ha dato uno schiaffo a Mila Suarez che ha osato provocarla con alcune insinuazioni sul figlio Michelino. Un gesto inaccettabile, condannato dalla padrona di casa Barbara d’Urso e dai giurati Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge. Nonostante si sia detta pentita di quello fatto nella villa, Paola ha discusso animatamente con la d’Urso per quanto accaduto.

Secondo l’ex Bonas di Avanti un altro la modella marocchina avrebbe fatto di tutto per provocarla in modo da cacciarla dal programma. La Caruso ha inoltre parlato di una presunta alleanza tra Mila e Elena Morali, che non ha mai avuto un buon rapporto con Paola. Quest’ultima ha fatto anche notare che non è più adatta a certi contesti da quando è diventata mamma.

Non è la prima volta che la 37enne partecipa a un reality show: ha fatto Pechino Express e l’Isola dei Famosi italiana e spagnola prima di diventare mamma. Ora, a detta della diretta interessata, Paoletta non riuscirebbe più a gestire la rabbia davanti a certe insinuazioni come quelle di Mila Suarez. La Caruso ha provato a fornire le proprie ragioni ma Barbarella è stata irremovibile. Anzi, la d’Urso è apparsa pure piuttosto scocciata per le numerose interruzioni.

“Siamo in televisione e questo esempio noi non lo diamo. Hai aggredito un’altra persona”, ha detto perentoria Barbara d’Urso a La Pupa e il Secchione. Paola Caruso è stata dunque squalificata dallo show e subito dopo aver appreso il provvedimento disciplinare ha preferito lasciare lo studio. Punizione pure per Mila Suarez, che dopo lo scontro con Paola ha rotto alcuni bicchieri.

L’ex fidanzata di Alex Belli dovrà dormire per una settimana nello sgabuzzo, la stanza senza comfort e agevolazioni, insieme al suo nuovo secchione Gianmarco Onestini. Il fratello minore di Luca ha preferito abbandonare Marialaura De Vitis per stare accanto a Mila ed ottenere l’immunità.

Chi è stato eliminato a La Pupa e il Secchione

Orlando Puoti e la fotonica Laura Comaschi sono i i nuovi eliminati de La Pupa e il Secchione Show 2022. La coppia è finita allo spareggio finale dopo l’ultimo posto in classifica. I due sono stati costretti a sfidare al bagno di cultura Alessandro De Meo e Marialaura De Vitis, tra i più nominati dal resto del gruppo. L’ex di Paolo Brosio ha soffiato il secchione a Emy, grazie ad una prova quiz. L’eliminazione di Laura ha fatto piangere Asia Valente, che aveva instaurato un ottimo legame con la ragazza.

La quinta puntata dello show è stata vinta da Aristide Malnati ed Elena Morali. Emy, dopo aver perso il secchione Alessandro a causa della De Vitis, è rimasta in gioco come pupa insidiosa, ruolo ricoperto la scorsa settimana da Mila Suarez.