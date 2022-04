La Pupa e il Secchione, rissa tra Paola Caruso e Mila: Mediaset furiosa

Atti di violenza a La Pupa e il Secchione 2022 condotto da Barbara d’Urso. Nella villa del programma, situata alle porte di Roma, due pupe sono arrivate alle mani. C’è stata una rissa tra Paola Caruso e Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli ed ex concorrente del Grande Fratello Nip. Come fa sapere Dagospia sono volati schiaffi e non solo che hanno portato la produzione dello show a prendere dei provvedimenti disciplinari nei confronti delle due concorrenti.

Stando a quanto riporta il portale di informazione Mediaset non avrebbe digerito molto l’accaduto e starebbe valutando in queste ore se mandare in onda solo alcune immagini e non la versione integrale del fatto. La quinta puntata de La Pupa e il Secchione, in onda su Italia Uno martedì 12 aprile, è stata infatti registrata la scorsa domenica. Una vicenda che nessuno si aspettava e Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 non ha nascosto un certo fastidio per questa svolta inaspettata.

Nella trasmissione pomeridiana Carmelita ha anticipato che Paola Caruso e Mila Suarez sono arrivate alle mani dopo che la modella e influencer marocchina ha provocato l’ex Bonas di Avanti un altro. La Suarez ha più volte fatto insinuazioni sulla vita pubblica e privata di Paola, assicurando che usa il figlio Michelino solo per visibilità. Maldicenze che non sono piaciute alla Caruso, che ha risposto con le mani.

Lo schiaffo di Paola Caruso a Mila Suarez

La rissa è partita proprio dalla soubrette calabrese, tra le ultime concorrenti ad entrare ne La Pupa e il Secchione per via di alcuni problemi di salute che hanno fatto slittare il suo ingresso. A Pomeriggio 5 Barbarella ha mostrato un confessionale in cui in lacrime la Caruso ha confidato di provare vergogna per quanto fatto davanti alle telecamere.

La d’Urso ha invece parlato di clima teso in villa a causa dell’acceso diverbio tra Paola e Mila Suarez. Le due riceveranno delle sanzioni anche se al momento non si conosce il genere di punizione che la produzione e Mediaset ha voluto riservare alle ragazze.