La Pupa e il Secchione, d’Urso nera con Onestini: “Serio provvedimento”

Non si respira esattamente un’aria pacifica fra i concorrenti di La Pupa e il Secchione. Pochi minuti fa, a proposito, la conduttrice della trasmissione Barbara d’Urso ci ha voluto dare via social una succosa anticipazione di quello che vedremo stasera, martedì 12 aprile. E a quanto pare ne vedremo proprio delle belle.

Sembra infatti che nelle scorse ore fra alcuni dei protagonisti della trasmissione di Italia 1 si sia consumato uno scontro molto acceso. Al centro della querelle ci sono Gianmarco Onestini, Mila Suarez e Paola Caruso. Ma che cos’è successo esattamente?

Almeno per il momento una risposta a questa domanda non c’è. Barbara d’Uurso si è furbescamente limitata ad anticipare l’arrivo di uno scontro in trasmissione via Twitter, per alzare al massimo le aspettative sulla messa in onda e attirare a sé quanti più telespettatori possibili.

Quello che sembra emergere dal tweet della conduttrice, in ogni caso, è che fra Onestini da una parte e Mila Suarez e Paola Caruso dall’altra siano volate parole forti. Frasi e gesti decisamente sopra le righe e inaccettabili, che avranno preso delle conseguenze.

Nel suo cinguettio, una Barbara d’Urso “nera” più che mai ha precisato che per Onestini sono in arrivo dei provvedimenti disciplinari veri e propri. Quali siano state le scelte da parte della produzione per punire il suo atteggiamento, in ogni caso, non è ancora dato sapere. Qui sotto potete recuperare il tweet con le anticipazioni di Barbarella sulla puntata di La Pupa e il Secchione di stasera.

Gianmarco Onestini è stato al centro di un durissimo scontro tra Mila Suarez e Paola Caruso, che è andato ben oltre il limite. Per questo motivo stasera a #LaPupaEilSecchioneShow verranno presi seri provvedimenti disciplinari. Io non accetto certi comportamenti! pic.twitter.com/KmH1o34KNp — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) April 12, 2022

Le anticipazioni sulla puntata di La Pupa e il Secchione del 12 aprile

In questa nuova puntata vedremo la diva dell’hard Malena in veste di Pupa per una sera. L’attrice assegnerà un bonus ad una coppia che dovrà reinterpretare una scena “sexy” di un celebre film e avrà così un ruolo fondamentale nella creazione della classifica finale. Il suo voto si andrà poi ad integrare a quello dei tre giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style.

Nel corso della puntata, oltre allo scontro Onestini-Suarez-Caruso assisteremo anche al racconto del difficile passato di Emy Buono e anche ad una speciale sorpresa alla stessa Pupa.

Come di consueto, per il resto, le coppie si sfideranno a colpi di cultura generale e alla fine della serata scopriremo chi sarà l’eliminata della serata (la terza di questa edizione).