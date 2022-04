Federico Fashion Style, la moglie si è rifatta il seno: “Ho sofferto molto”

La moglie di Federico Fashion Style ha deciso di rifarsi il seno. Letizia Porcu l’ha confidato in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo: per la 31enne non è stato facile riprendersi dall’intervento. La giovane, che si occupa della gestione dei saloni del marito, ha patito le pene dell’inferno. Sottoporsi ad una mastoplastica additiva significa sottoporsi ad un’operazione chirurgica, con tutte le conseguenze del caso.

Letizi Porcu ha spiegato di essersi rifatta il seno perché dopo la gravidanza e l’allattamento della piccola Sophie Maelle, che oggi ha cinque anni, il suo decolleté era completamente svuotato. La moglie di Federico Lauri voleva ritrovare la propria sensualità. Durante l’intervento dello scorso febbraio a Letizia sono state inserite nuove protesi ma è stata eliminata anche la pelle in eccesso.

Letizia Porcu ha raccontato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti:

“Il terzo e quarto giorno dopo l’operazione ho toccato l’apice del dolore. Oggi per fortuna ho ripreso in mano la mia vita di sempre e i brutti momenti sono solo un lontano ricordo”

Per un mese la Porcu non ha potuto prendere in braccio la sua bambina né fare sforzi. La cosa più difficile a detta di Letizia è stata però dover dormire a pancia in su. Cosa pensa di tutto questo Federico? Lauri è contento della scelta della moglie: il giurato de La Pupa e il Secchione non è mai stato contrario alla chirurgia estetica.

Federico Fashion Style e la moglie sono parecchio complici e in sintonia. Del resto si conoscono molto bene: la loro storia d’amore va avanti dall’età dell’adolescenza, da quando Letizia aveva a malapena sedici anni. Il segreto di una relazione così lunga? Vedersi poco, come puntualizzato dalla Porcu.

Federico Lauri, da quando è diventato un volto noto del piccolo schermo, è sempre in giro per l’Italia, tra eventi, inaugurazioni e programmi televisivi. Letizia aiuta il marito con la gestione dei saloni di bellezza ma è allo stesso tempo molto presente con la figlia Sophie Maelle, che è la prima fan di Federico.

La bambina è molto legata ai suoi genitori e qualche mese fa ha fatto una breve incursione a Ballando con le Stelle, dove Federico Fashion Style è stato uno dei concorrenti più seguiti e chiacchierati. Da precisare che Federico non ha mai sposato Letizia ma non esita a chiamare la ragazza “sua moglie”.