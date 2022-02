Federico Fashion Style spiega perché non sposa la fidanzata Letizia

Una carriera sfavillante e una famiglia solida: possiamo riassumere così la vita di Federico Fashion Style. L’hair stylist più noto del piccolo schermo – reduce dalla fortunata esperienza a Ballando con le Stelle – è legato dal 2013 a Letizia Porcu. I due hanno una figlia, Sophie, che oggi ha quattro anni.

Una coppia solida, unita, complice. Un punto di riferimento per Federico Lauri, che come tutti tiene molto alla compagna e alla figlia. Con Letizia, poi, il 32enne condivide anche il lavoro visto che la donna è impiegata nel suo salone di bellezza. Eppure qualcosa manca… il matrimonio!

Federico Fashion Style e Letizia non sono infatti ancora marito e moglie e a quanto pare non lo saranno neppure prossimamente. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv Lauri ha rivelato il motivo per il quale non sposa la sua dolce metà:

“Il matrimonio è fuori moda. Oggi quelli che si sposano si lasciano dopo pochi anni. Letizia ha sempre lavorato al mio fianco, lasciandomi libero di inseguire i miei sogni: è il perno della mia famiglia. Le devo tanto”

Insomma a Federico Fashion Style non serve un contratto per regolarizzare il sentimento profondo che prova per la sua Letizia, che gli ha regalato la gioia più grande ovvero la piccola Sophie. Lauri si è definito un padre molto attento, soprattutto all’educazione della bambina.

Il conduttore de Il salone delle meraviglie vorrebbe però vedere di più la sua erede, che non vive quotidianamente a causa dei numerosi impegni di lavoro. Lauri riesce a sopperire alle sue assenze con lunghe chiamate e Sophie non si è persa neppure un’esibizione del suo papà a Ballando con le Stelle.

Tra l’altro, non è stato facile per Federico e Letizia avere la loro primogenita: dopo anni di tentativi falliti i due hanno deciso di optare per la fecondazione assistita. Un dono per Lauri e la Porcu: l’arrivo di Sophie ha cementato ancora di più il loro legame.

Oggi la bimba è la prima ammiratrice del suo celebre papà: consiglia addirittura a Federico Fashion Style quali vestiti indossare quando va in tv! Un rapporto forte e unico, dunque, che che va al di là delle distanze e dei pregiudizi. Più volte Lauri ci ha tenuto a ribadire che oltre lo scintillio delle paillettes c’è molto di più.