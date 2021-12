Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è una delle rivelazioni della sedicesima edizione di “Ballando con le Stelle”. Il parrucchiere 32enne ha avuto la possibilità, grazie al programma condotto da Milly Carlucci, di farsi conoscere ad un pubblico vastissimo. In vista della finalissima dello show Lauri si è confidato a FqMagazine a proposito della sua tanto discussa vita privata, del suo rapporto con il lavoro e della sua opinione sui vaccini.

Ballando con le Stelle, la rivelazione Federico Fashion Style

Lauri è in gara a “Ballando” in coppia con la ballerina Anastasia Kuzmina. Dopo un primo momento di smarrimento l’hair stylist si è riuscito ad ambientare e si è letteralmente “sciolto”, conquistando le simpatie di pubblico e giuria, tanto da essere un papabile candidato alla vittoria. Ecco un suo bilancio della sua avventura:

“Per me ho già ho vinto perché sono riuscito a farmi conoscere per come sono realmente. Sono molto sulle righe, ma non fingo mai. Volevo vivere questa esperienza e condividerla con la mia famiglia.”

Federico non si è tirato indietro dal lodare la sua “maestra”, con la quale ha instaurato un bellissimo rapporto. A quanto pare la Kuzmina lo ha molto aiutato a uscire dalla comfort zone e a mettersi in gioco con il suo corpo:

“Una compagna di viaggio meravigliosa. È una ragazza molto determinata, come me. La cosa di cui vado più fiero è che mi ha aiutato a conoscere bene il mio corpo. Non ho mai fatto attività fisica né sono andato in palestra. Per me è stata tutta una sorpresa. Ora so ballare!”.

Federico Fashion Style e le domande sulla sua sessualità

Non è una novità: le domande rivolte a Lauri riguardano spesso il suo orientamento sessuale. Il parrucchiere ha sempre risposto alle insinuazioni che lo etichettano come “gay” per il suo atteggiamento eccentrico e il suo abbigliamento scintillante. Federico ha più volte detto di essere etero e di essere innamoratissimo della moglie Letizia, a cui è legato da quando era adolescente. A lei Lauri ha dedicato parole zuccherose, ringraziandola per averlo compreso e per essergli stata sempre accanto:

“Ci sono famiglie che vanno al parco alla domenica, io invece sono a lavorare a fare i conti della settimana. Lei ha capito subito chi io fossi, l’importanza del mio lavoro e il fatto che lo faccio anche per loro. Mi ha aiutato tantissimo in molti momenti difficili. È stata ed è molto comprensiva”.

Quattro anni fa Federico e Letizia hanno dato il benvenuto alla piccola Sophie, avuta grazie alla fecondazione assistita dopo anni di difficoltà. A lei l’hair stylist ha dedicato l’esibizione sulle note di “A modo tuo”, toccante canzone di Elisa. Il 32enne ha voluto parlare pubblicamente dei problemi che ha affrontato con la moglie per lanciare un messaggio di speranza a tutte le coppie che soffrono di infertilità.

“Abbiamo interpretato una coreografia emozionale sulle note di ‘A modo tuo’ di Elisa. Un brano di una madre al proprio figlio. Mia figlia Sophie mi ha cambiato la vita letteralmente e così ho voluto condividere le difficoltà che io e mia moglie abbiamo attraversato per averla. Dopo tanto tempo che nostra figlia non veniva, abbiamo iniziato un percorso di fecondazione assistita e non è stato facile”.

Federico ha anche ripercorso il suo passato, durante il quale ha subito spesso umiliazioni e insulti a causa del suo particolare modo di vestire:

“Non è stato facile. Sono sempre stato preso in giro e, ammetto, nemmeno ricordo più quello che mi dicevano perché ormai era diventata ‘normalità’. Se c’è gente che mi vuole guardare o osservare lo faccia pure. A me non frega proprio nulla. Come a me non piacciono le camicie celesti, ad altri non piaceranno i miei outfit. Ammetto che da piccolo però è stato difficile…”

Federico Fashion Style, l’opinione sul vaccino e i progetti futuri

Lauri è un vero e proprio stakanovista: ha detto di lavorare “dodici ore al giorno” ribadendo che fare il parrucchiere è il lavoro della sua vita.

“Anche con ‘Ballando Con Le Stelle‘ non smetto mai di occuparmi delle mie attività. Non smetterò mai di fare il parrucchiere. È il lavoro della mia vita anche se toglie tantissimo tempo alla mia famiglia. In questo mia moglie è stata non solo una compagna eccellente ma anche una complice con tanta pazienza. La tv è una cosa che a me piace moltissimo, non lo nascondo, ma voglio diventare il parrucchiere più bravo del mondo!”.

Federico ha molti progetti per il futuro: sarà presente a Sanremo per conto di qualche cantante e ha già in ballo un nuovo progetto televisivo dopo “Il Salone delle Meraviglie” e “Beauty Bus”, forse su Discovery.

Infine Lauri, che ha contratto il Covid-19 alla fine dell’estate 2020, ha detto di essere vaccinato e ha incitato tutti a proteggersi affidandosi alla scienza: