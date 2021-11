Serena Bortone incalza Federico Fashion Style sull’orientamento: la replica

Federico Lauri, in arte Fashion Style, è sbarcato nel salotto di Serena Bortone, ‘accendendo’ la puntata di Oggi è un altro giorno in onda lunedì 22 novembre. Con lui in studio anche Anastasia Kuzmina, sua partner a Ballando con le Stelle. Presenti, in collegamento, anche i genitori dell’hair stylist. Pronti via, Lauri ha ricordato che il mestiere del parrucchiere ha cominciato a farlo dopo che sua madre lo presentò al suo barbiere di fiducia

“Mio papà pensava che fosse un lavoro più legato al mondo femminile e sognava che facessi il camionista come lui”, ha puntualizzato Federico, venendo però prontamente corretto da papà Roberto: “Gli dicevo sempre di prendere un titolo di studio”. Versioni leggermente differenti che mai hanno minato il legame genitore-figlio. “I miei genitori – ha infatti rimarcato Lauri – mi hanno insegnato a essere una persona con i valori importanti della famiglia. A me e a mio fratello hanno insegnato il rispetto per il nucleo familiare”.

Spazio poi a Ballando con le Stelle: Federico per prima cosa si è complimentato con la padrona di casa Milly Carlucci, che ha la capacità di far filare tutto liscio e di mettere “tutti a proprio agio“. Subito dopo ha lanciato una frecciatina alla giuria, con la quale ha avuto più di una frizione durante le puntate dell’edizione in corso: “Siamo giudicati spesso non solo per quello che facciamo. La tensione, lo stress non vengono vissuti sempre benissimo”.

Oggi è un altro giorno, Federico Fashion style risponde a Serena Bortone: “Sono etero”

Altro motivo di discussione a Ballando, è stato il modo estroso di abbigliarsi di Lauri. L’hair stylist ha ribadito che le “paillettes” ha iniziato a metterle quando aveva “tredici anni” e che è sempre rimasto fedele al suo slogan personale: “Quando passi ti devono guardare’”. “Federico già da piccolo amava essere abbastanza eccentrico nei modi, ha una dote artistica nell’esprimersi”, gli hanno fatto eco la madre e il padre che hanno aggiunto: “All’asilo amava abbellire le altre bambine. Purtroppo, a Ballando è stato abbastanza attaccato dalla giuria e ha creato una barriera che sta pian pianino disciogliendo”.

Sempre riferendosi alla giuria del talent show di Rai Uno, Lauri ha sottolineato una volta di più che il suo modo di vestire è sempre stato particolare e che è abituato a ricevere giudizi per questo: “Però non mi è mai fregato nulla. Per me è normalità vestirmi così. Quando vengo giudicato dai giudici di Ballando con le Stelle per il mio essere, non lo accetto”, ha chiosato.

Selvaggia Lucarelli “continua sempre a dire che non va bene la coppia con Anastasia Kuzmina”, ha inoltre rimarcato. Serena Bortone lo ha dolcemente incalzato sul suo orientamento. Pronta la replica di Lauri: “Ma io sono etero, non ho nulla da nascondere. Ho avuto una figlia con la fecondazione assistita, ma solo perché ho avuto dei problemi miei”.

Federico Fashion Style e la love story con Letizia

Federico Fashion Style è legato sentimentalmente a Letizia Porcu, giovane nata ad Anzio nel 1989. Ha 32 anni, come il suo compagno. La loro relazione dura da più di un decennio. I due si conoscono dall’ormai lontano 2006, ma il fidanzamento ufficiale è datato al 2013. Dopo quattro anni di relazione è nata la loro unica figlia, Sophie Maelle, tarmite fecondazione assistita.