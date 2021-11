Federico Lauri, conosciuto ai più come Federico Fashion Style, sempre più protagonista a Ballando con le Stelle. Nel corso della quarta puntata l’hair stylist ha lasciato il segno con un tango in coppia con la sua insegnante Anastasia Kuzmina. I due hanno instaurato fin da subito un ottimo feeling ma non sono mancati i momenti di tensione e incomprensione.

Durante la diretta il giurato Ivan Zazzaroni ha chiesto al concorrente di Anzio di iniziare a fare qualche presa durante le sue coreografie e qui Anastasia Kuzmina ha svelato un retroscena inedito. “Per questo motivo non ci siamo parlati per tre giorni”, ha spifferato la ballerina e insegnante ucraina. “Non dire queste cose, altrimenti mi torturano”, ha replicato Federico Lauri, che ha provato a zittire la danzatrice.

Il parrucchiere di Giulia De Lellis, Valeria Marini e tante altre celebrity italiane ha ammesso di non avere la forza necessaria per sollevare Anastasia Kuzmina. Una presa di posizione che ha portato ad un duro litigio tra i due, che sono addirittura arrivati a non rivolgersi la parola per giorni.

A quanto pare, però, Federico Fashion Style dovrà fare un passo indietro. È stata la stessa presidente di giuria Carolyn Smith a chiedere al 32enne di fare qualche passo in più nel suo percorso di formazione. Selvaggia Lucarelli ha invece pregato Lauri di svelarsi un po’ di più.

La giornalista e opinionista si è infatti lamentata delle clip misteriose di Federico Lauri. “Nel ballo migliori ma come personaggio di spettacolo vali poco. Non ho ancora capito nulla di te”, si è lamentata Selvaggia Lucarelli. Federico Fashion Style ha provato a difendersi ribadendo che vuole lasciare un alone di mistero intorno al suo personaggio ma la risposta non ha convinto Selvaggia.

La Lucarelli, tra l’altro, ha avuto il pieno appoggio di Alberto Matano, commentatore a bordo campo di Ballando con le Stelle. Anche il conduttore de La vita in diretta, infatti, ha invitato Federico di raccontarsi di più nei brevi filmati di presentazione e farsi conoscere dal grande pubblico.