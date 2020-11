Paola Caruso chiarisce sulla mamma: “Cercava follower, voglio la verità”

Ha ritrovato la madre biologica grazie a Barbara d’Urso, poi l’accusa di aver bisogno di soldi: oggi l’ex Bonas è tornata a Domenica Live per fare chiarezza e soprattutto per spiegare tutti i suoi dubbi sulla sua nascita

Paola Caruso è stata ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live per approfondire la vicenda della sua madre biologica Imma. Paola aveva scoperto proprio a Live Non è la d’Urso chi era la sua mamma biologica. Barbara l’ha aiutata a ritrovare i suoi genitori biologici e si era fatta avanti la signora Imma. Si erano sottoposte al test del DNA e avevano aperto la busta con i risultati in diretta, dalla famosa ascensore di Live. Un momento che ha emozionato tantissimo il pubblico, una storia sorprendente che ha intrattenuto il pubblico della d’Urso fino al lieto fine. Negli ultimi giorni però la Caruso ha raccontato un finale diverso della favola, meno lieto di quello che sembrava.

L’ex Bonas si è commossa riguardando il video di Live, ha ringraziato Barbara per averla aiutata a ritrovare la mamma biologica. In quel periodo era travolta dalle emozioni e ha vissuto tutto con enorme trasporto. Sua mamma Wanda ha sofferto di tutto questo, temeva che la signora Imma le portasse via la figlia. Per non fare un torto a lei, che considera sua mamma a tutti gli effetti, e per non farla soffrire, Paola ha deciso di andarci con i piedi di piombo. Ha fatto entrare Imma nella sua vita a piccoli passi e ha avuto modo di scoprire delle cose che non le sono chiare.

Paola ha quindi spiegato che secondo lei sua mamma Imma sapeva già che era lei sua figlia e che ha aspettato per cercarla per un giusto motivo. Secondo lei, infatti, la signora Imma avrebbe aspettato che venissero a mancare le persone che sapevano di questa storia:

“Perché ha aspettato adesso? Forse perché era viva sua madre? Forse per qualche motivo che io non so lei non poteva cercarmi. Da quello che mi ha raccontato, e che ha dichiarato, quando si è risvegliata dall’anestesia ha sentito chiamare il signor Caruso”.

Quindi ha spiegato che seppure il suo cognome sia molto diffuso in Calabria, di Caruso con una certa posizione c’era solo suo papà. Per questo oggi pensa che Imma sapesse da sempre di essere la mamma di Paola Caruso. E per questo ha dubbi sul fatto che si sia fatta avanti solo dopo 35 anni. Barbara poi le ha chiesto spiegazioni in merito alle dichiarazioni sul bisogno dei soldi della mamma biologica. Quindi Paola ha fatto chiarezza:

“Non penso questo. Sono venuta a sapere delle cose, poi le incongruenze sulla mia nascita… Ho scoperto che ha parlato con delle persone dicendo ‘Ah ma io adesso ho i follower, voglio un agente e gli sponsor’. Chiamava il mio agente per chiedere se ci avevano pagato per un servizio”.

Tutto questo ha fatto nascere in lei diversi sospetti, perché dal suo punto di vista se ritrovasse un figlio dopo tantissimi anni si concentrerebbe sul rapporto da costruire e non sui follower. Tuttavia Paola Caruso e la madre biologica continuano a frequentarsi: “Ci sentiamo, ci vediamo. Non è successo niente tra di noi”. Sta vivendo però un periodo fatto di dubbi e di un po’ di rabbia verso Imma, perché secondo lei la donna avrebbe potuto lottare di più per tenerla all’epoca. Adesso vorrebbe che Imma le raccontasse tutta la verità, perché a quanto pare fino a oggi le ha raccontato diverse versioni sempre differenti.