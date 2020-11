Paola Caruso è tornata a parlare della sua famiglia d’origine. Ovvero della signora Imma, la madre biologica che è riuscita a ritrovare dopo trentacinque anni grazie a Live-Non è la d’Urso. Una vera e propria telenovela, che ha appassionato al piccolo schermo tanti italiani. Ma lontano dalle telecamere in che rapporti sono oggi Paola e Imma? In un’intervista rilasciata a Diva e Donna la Caruso ha puntualizzato che la sua unica madre è Wanda, la donna che l’ha cresciuta insieme al padre adottivo Michele, scomparso qualche anno fa.

Alla rivista edita da Cairo Editore, però, Paola Caruso non ha nascosto un pizzico di amarezza:

“L’ho conosciuta, mi ha fatto piacere. Allo stesso tempo dico: dove sei stata per trentacinque anni puoi continuare a stare. La mia vera mamma è una, Wanda. Vale anche per il padre. Quello biologico mi ha generato, ma non me ne frega niente”

L’ex Bonas di Avanti un altro ha aggiunto senza troppi peli sulla lingua:

“Imma? Ho continuato a vederla, ma mi sono resa conto che il suo non era l’amore puro di una madre. Ma la capisco. Ha la sua vita. Ha altri due figli. Mi ha ferito piuttosto altro. Sono stata accusata che era tutto finto, che c’eravamo messe d’accordo. Lei lo sapeva già di essere mia madre, prima del test. È stata lei a cercarmi. Ha voluto farlo sapere dalla d’Urso. Ho appreso poi che aveva bisogno di soldi”

Chi è il padre biologico di Paola Caruso

Paola Caruso ha poi tirato in ballo la faccenda del padre biologico, l’uomo che Imma ha amato da ragazzina. Una storia giovanile, finita dall’oggi al domani senza troppi pensieri. Com’è trapelato a Live-Non è la d’Urso si tratta di un famoso ex calciatore. Rivelazione confermata oggi dalla Caruso. La 36enne ha ammesso che è stato un ex portiere assai famoso negli anni Ottanta. “Il nome? Non si può dire, senno mi fa causa”, ha puntualizzato Paola, del tutto delusa visto che lo sportivo in questione non ha fatto nulla per incontrare la figlia e il nipotino Michele.

Una vera e propria delusione per Paola Caruso, abbandonata da Francesco Caserta – il suo ex compagno – dopo aver scoperto la dolce attesa. A due anni dalla nascita del piccolo Michele i due non sono riusciti a riconciliarsi del tutto. A nulla sono valsi gli appelli dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi nel salotto di Barbara d’Urso. Paola sta crescendo da sola Michelino, tra mille sacrifici e difficoltà.

Da madre single Paola Caruso non riesce a ritagliarsi il giusto spazio in tv. Niente Grande Fratello Vip, ad esempio. Mentre Milly Carlucci non ha voluto coinvolgere la modella nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. In questo periodo la Caruso si gode le ospitate dalla d’Urso e il calendario bollente per For Men nell’attesa di tempi migliori.