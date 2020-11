Paola Caruso su Milly Carlucci: “Non mi vuole, ecco perché”. Il retroscena

Paola Caruso bombastica. L’ex Bonas di Avanti un altro è tornata ad essere parecchio chiacchierata di recente per essersi mostrata come mamma l’ha fatta per il calendario Maxi 2021 di ForMen Magazine. Una scelta, ha confidato la 35enne, con lo scopo di incentivare le mamme (lei è divenuta madre del piccolo Michele circa un anno e mezzo fa) a non trascurare il proprio lato sensuale. La Caruso, inoltre, intervistata dal magazine Diva e Donna, ha anche parlato dei suoi progetti televisivi. E in modo un po’ spiazzante ha fatto trapelare il nome di Milly Carlucci che sarebbe stata protagonista di un retroscena riconducibile proprio a lei.

Al settimanale, che le ha domandato se parteciperebbe mai al Grande Fratello Vip, ha spiegato che anche laddove dovesse arrivare una proposta dal reality condotto da Alfonso Signorini non potrebbe accettare in quanto, essendo genitore unico di suo figlio, se dovesse lasciarlo solo, arriverebbero le assistenti sociali.

“Mi porterebbero via subito mio figlio”, ha chiosato. Forse il GF Vip no, ma magari potrebbe stuzzicarla un talent meno impegnativo dal punto di vista del tempo da impiegare per prendervi parte. Ad esempio uno show come Ballando con le Stelle. E proprio citando la trasmissione del sabato sera di Rai Uno, l’ex Bonas ha narrato un fatto alquanto curioso (tutto da verificare).

“Milly non mi vuole… Dice che sono troppo targata Mediaset”, le parole di Paola che sostiene che la Carlucci non la prenderebbe in considerazione per i suoi trascorsi al Biscione. E ancora, sempre sul tema Rai-Mediaset, ha affermato di avere un sogno nel cassetto. Vale a dire guidare uno show di cucina o addirittura un programma simile a Superquark. Anche in questo caso ha narrato che da Viale Mazzini ha trovato solo porte chiuse in faccia: “In Rai non mi vogliono”.

Dunque, i fan dell’ex Bonas pare che dovranno rassegnarsi assieme a lei per il momento: se la rivedranno comparire sul piccolo schermo dovranno sintonizzarsi sulle reti del Biscione. Sembra che in Rai, almeno per ora, non ci sia nessuno che abbia la volontà di coinvolgerla in qualche progetto televisivo.