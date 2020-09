Milly Carlucci glissa su Tu sì que vales: “Nostra sfida è altro”, il commento

Oggi è ripartito su Rai Tre Tv Talk, il programma televisivo che parla di televisione. Tra gli ospiti della prima puntata di questa stagione c’era anche Milly Carlucci, che ha parlato di questa tormentata edizione di Ballando con le stelle. A inizio collegamento la conduttrice ha raccolto i complimenti del padrone di casa Massimo Bernardini per la capacità di aver rivoluzionato Ballando ai tempi del Covid. Milly ha fatto notare che in fondo gli ostacoli costringono le persone a mettere in moto la propria creatività, con la speranza di trovare soluzioni efficaci perché non è mai scontato. Di sicuro non è un’edizione di routine, ha detto la Carlucci, che poi ha ricordato le settimane di fuoco che hanno passato. E che stanno ancora passando! Milly ha raccontato infatti che sono ancora sotto un forte stress emotivo perché fanno il tampone ogni settimana e vivono con l’ansia che un risultato positivo possa fermare di nuovo tutto.

Tv Talk, Milly Carlucci parla di Ballando con le stelle ma non commenta la sfida del sabato sera

D’altronde è già successo a marzo e ad agosto, quando è risultato positivo al Coronavirus Samuel Peron. Quest’ultimo è ancora positivo, ma la conduttrice ha spiegato che sta benissimo e che si allena tutti i giorni. Dopo aver sciolto un po’ il ghiaccio, lo staff di Tv Talk ha analizzato gli ascolti di Ballando con le stelle e di Tu sì que vales, il “rivale” del sabato sera. Durante la prima puntata è apparso chiaro che Ballando abbia recuperato terreno sulla concorrenza, come fatto notare da Bernardini. Milly ha commentato con sportività: “Ti adoro ma ti assicuro che la questione della concorrenza, che io benedico perché ha acceso l’attenzione sul sabato sera, è l’ultimo dei problemi. Il nostro problema è sopravvivere e andare in onda”. Al conduttore di Tv Talk non è sfuggito il tentativo di non commentare e ha replicato con ironia, dicendo che forse Milly non ha tempo di vedere gli ascolti.

“Per noi la competizione è riuscire ad andare in onda”, Milly Carlucci su Tu sì que vales

Lei ha risposto così: “Non è che non ho tempo di vedere gli ascolti. Dobbiamo riuscire ad andare in onda e dobbiamo portare la nostra giostra allegra. Questa è la nostra competizione, non lo dico per fare l’umile”. Insomma, è chiaro che abbia preferito non commentare in modo diretto e che abbia spostato l’attenzione su altro. Ha preferito invece elogiare i concorrenti e i maestri che stanno affrontando la gara senza il supporto del pubblico in studio. C’è però una platea virtuale per loro, pensata appositamente per far giungere alle coppie tutto il calore e il supporto di cui necessitano.