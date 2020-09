Ballando con le stelle, aggiornamenti Todaro e Peron: “È strabiliante”

A Ballando con le stelle 2020 non c’è mai da stare tranquilli e Milly Carlucci lo sa bene. La conduttrice ha aggiornato i fan sulla convalescenza di Raimondo Todaro e Samuel Peron, due maestri che sono diventati delle colonne portanti del programma. Se Todaro è riuscito a ballare almeno nella prima puntata dovendo abbandonare lunedì perché colto di sorpresa dall’appendicite, Peron invece rischia davvero di saltare più di una puntata. O di non apparire affatto in questa edizione. Tutto è ancora incerto e ancor di più dopo gli ultimi aggiornamenti che Milly ha dato al suo pubblico con un video su Instagram. La Carlucci ha anche scherzato un po’ dicendo che sembra quasi un bollettino di guerra quotidiano, e di bollettini quest’anno ne abbiamo letti davvero tanti. Ma veniamo a come stanno Todaro e Peron.

Milly Carlucci aggiorna i fan di Ballando con le stelle su Raimondo Todaro e Samuel Peron

La convalescenza di Todaro dopo l’intervento chirurgico sta proseguendo per il meglio. Milly ha detto che oggi per il ballerino non è una giornata brillantissima ma non c’è da preoccuparsi perché è normale nel post operatorio. Per quanto riguarda il suo ritorno in pista c’è ancora incertezza, invece. I medici non si sono ancora pronunciati sul suo recupero quindi non si sa se ci sarà o meno nella puntata di sabato 26 settembre. Milly si augura di poterlo avere almeno a bordo pista insieme a tutti per applaudire i concorrenti in gara. Quando si avranno notizie in merito non tarderanno a comunicarle. Poi ha parlato di Samuel Peron, su cui c’è da aprire un capitolo a parte perché non è stato operato ma è in isolamento causa Coronavirus.

Samuel Peron è di nuovo positivo al Coronavirus: Ballando a rischio per lui

“La strabiliante notizia di oggi”, così ha esordito Milly parlando di Samuel. Ed è strabiliante sì perché dopo un tampone negativo, oggi Peron è di nuovo positivo. La conduttrice ha approfittato di questa notizia per ricordare quanto questo virus sia insidioso. Loro per primi non sanno come reagire a questa situazione, ma bisogna attendere il doppio tampone negativo prima di far tornare Samuel a Ballando con le stelle. Nel frattempo, la sua partner Rosalinda Celentano ha danzato con Tinna Hoffmann.