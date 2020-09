È partito col botto il Ballando con le Stelle di Rosalinda Celentano. Dopo aver “perso” momentaneamente il suo insegnante Samuel Peron per via del Coronavirus, la figlia del Molleggiato ha lasciato tutti senza parole con l’esibizione realizzata insieme alla ballerina Tinna Hoffmann. La talentuosa danese è stata chiamata da Milly Carlucci per sostituire Peron, ad oggi ancora fuori dai giochi a causa del Covid-19. Rosalinda e Tina sono entrate subito in sintonia tanto che il loro paso ha incantato il pubblico. I commenti entusiastici sui social network, e in particolare su Twitter, si sono sprecati. In tanti, tantissimi, hanno chiesto di non dividere la coppia formata dalla Celentano e dalla Hoffmann. Una richiesta fatta anche dai giurati – e in particolare da Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni – che hanno bollato come vera e propria arte la performance dell’erede di Claudia Mori e Adriano Celentano. Un paso che ha convinto pure il giudice a bordo campo Alberto Matano, che ha regalato alla coppia il tesoretto extra. Per ora la Carlucci non si è sbilanciata lasciando tutto in sospeso…

Ballando con le Stelle: come sta oggi Samuel Peron

Samuel Peron ha contratto il Covid-19 dopo un viaggio di lavoro in Sardegna. Un imprevisto che ha bloccato le sue prove con Rosalinda Celentano. Quest’ultima, contrariamente a quanto trapelato settimane fa, non è mai risultata positiva al Coronavirus. A causa del virus Peron è stato costretto a saltare la prima puntata di Ballando con le Stelle 2020. Lo scorso mercoledì il ballerino ha fatto un tampone ed è risultato negativo. Sabato mattina ne ha fatto un altro e l’esito non arriverà prima del prossimo lunedì. Continua dunque la quarantena di Samuel, che ha pubblicamente ringraziato Milly Carlucci e la produzione del programma per l’affetto dimostrato. L’unico sintomo che ha registrato il 38enne in questo periodo è la mancanza di odori e sapori.

Ballando con le Stelle: chi è Rosalinda Celentano

Rosalinda Celentano, classe 1968, è la terzogenita di Adriano e Claudia Mori. Ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo negli anni Novanta: prima come cantante, poi come attrice. Nel suo lungo curriculum impossibile non citare l’emozionante performance ne La passione di Cristo di Mel Gibson.