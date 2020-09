Parla Samuel Peron: come sta, tampone e news su Ballando con le Stelle

Mai ci fu edizione di Ballando con le Stelle più travagliata. Milly Carlucci è alle prese con gli ‘straordinari’ per far partire il programma di Rai Uno che, dopo essere stato sospeso la scorsa primavera per via della pandemia, ora è tornato a dover procrastinare la data di partenza. Due persone del cast, il danzatore professionista Samuel Peron (in coppia con Rosalinda Celentano) e il concorrente Daniele Scardina (in coppia con Anastasia Kuzmina) sono risultati positivi al coronavirus nei giorni scorsi, bloccando le prove e la macchina organizzativa. Lo show doveva partire il 12 settembre, adesso è slittato al 19 del mese medesimo. Intanto ci sono ancora molte incognite da risolvere, soprattutto a partire dai casi di contagio. Peron, attraverso un’intervista rilasciata a Libero Quotidiano, ha spiegato la sua situazione.

Ballando con le Stelle 2020, Samuel Peron: il contagio e l’incognita della presenza nella trasmissione

“Ho appena fatto il secondo tampone, speriamo di essermi negativizzato, poi dovrei farne un terzo, così torno a lavorare a Ballando con le stelle dove sono in coppia con Rosalinda Celentano”, spiega il danzatore che racconta di aver contratto il virus probabilmente in Sardegna. Ci tiene però a puntualizzare che sull’isola si è recato a Poltu Quatu per lavorare e non in vacanza, essendo stato direttore artistico del locale The Box Poltu Quatu. Circa quell’esperienza ha dichiarato di essere stato attentissimo a rispettare le norme anti-covid, evitando anche di fare vita mondana. Quindi? Dove può essere avvenuto il contagio? Secondo Peron può essere stato trasmesso finito l’ultimo spettacolo quando i ragazzi, “tutti grandi professionisti, danzatori, presentatori”, sono andati a “salutarlo. Oppure è successo in aeroporto, chissà”. E Samuel come sta adesso?

Samuel Peron di Ballando con le Stelle: “Sto benissimo, attendo il tampone”

“Bene, anzi, benissimo. Sono tornato il 16, il 18 ho avuto l’esito del tampone, negativo, dopo una settimana ne ho fatto un altro e il 24 agosto sono risultato a sorpresa positivo e sono entrato subito in quarantena a casa“, spiega sempre Peron che non vede l’ora di tornare al lavoro. Nel frattempo Milly Carlucci pensa a dei piani B, laddove le tempistiche di guarigione dei contagiati non offrano garanzie per la data di partenza della trasmissione, che come sopra detto è prevista per il 19 settembre. Al momento si sta vagliando l’ipotesi di sostituire Peron con un altro maestro. Per Scardina si è pensato di farlo entrare a gioco in corso. Tante incognite, poche certezze. Ha ragione Milly Carlucci: un’edizione tanto travagliata non si è mai vista.