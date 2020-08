Rosalinda Celentano e Samuel Peron positivi al Covid, Ballando a rischio

Non è un anno facile per nessuno, ma per Ballando con le stelle sembra esserlo ancora di più. La nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci era pronta a partire a marzo scorso, ma la macchina si è dovuta fermare a causa della pandemia. Era la cosiddetta “fase 1”, quella del lockdown, per cui era inevitabile fare questa scelta. Così Ballando è stato rimandato. Si vociferava inizialmente della possibilità di vederlo in onda appena terminata la “fase 1”, le coppie continuavano a provare in videochiamata. Poi invece la produzione ha preferito aspettare e far slittare tutto al prossimo autunno. Tutto era pronto allora così come tutto è pronto oggi, ma anche oggi tutto sembra a rischio: Ballando con le stelle potrebbe slittare ancora. Il motivo è presto detto: Rosalinda Celentano e Samuel Peron avrebbero entrambi il Coronavirus.

Insomma il Covid non smette di tormentare il programma di Milly Carlucci. Sono costretti a fermarsi di nuovo, per ora solo temporaneamente, il tempo di permettere la sanificazione degli studi in cui si svolge Ballando con le stelle. Poi chissà. Magari verranno sottoposti a tampone altri protagonisti che sono stati a contatto con loro; non è un’ipotesi da escludere del tutto. La notizia era nell’aria in queste ore, ma una conferma è arrivata da Ogni Mattina, la trasmissione in onda su Tv8 e condotta da Adriana Volpe e Alessio Viola. Lo scoop è stato infatti confermato da Giovanni Ciacci, presente in studio, ed è sembrato di capire che giungesse da un altro storico protagonista di Ballando, ovvero Raimondo Todaro. La sospensione delle prove e della produzione era doverosa dopo due casi Covid nel cast, ma non è detta l’ultima parola sull’edizione. Non resta che rimanere in attesa di ulteriori notizie.

Samuel Peron è risultato positivo dopo essere stato in vacanza in Sardegna ed è asintomatico. Sulla Celentano ci sono state voci, poi confermate da Ciacci, ma per una conferma ufficiale è meglio attendere. Non sarebbe strano che anche lei abbia contratto il Covid comunque, visto che fanno coppia nella nuova edizione di Ballando con le stelle e danzano a stretto contatto. Ballando comunque dovrebbe iniziare il 12 settembre, ma al momento non si sa se inizierà regolarmente o se slitterà ancora.