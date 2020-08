Ballando con le stelle coppie ufficiali: tutti gli abbinamenti

Il cast di Ballando con le stelle è completo e sono stati comunicati tutti gli abbinamenti in via ufficiale. La pagina Facebook del reality show di Rai 1 ha annunciato quali saranno le coppie partecipanti di quest’edizione ed è stato così fugato qualsiasi dubbio. Era alta l’attenzione su Alessandra Mussolini, sulla quale sono stati scritti articoli su articoli riguardo al suo partner del programma condotto da Milly Carlucci. Prima ancora di dimostrare al pubblico a casa le sue doti da ballerina, la Mussolini è stata attaccata su diversi fronti, persino da Selvaggia Lucarelli. Che riuscirà senza dubbio a innescare grandi polemiche durante tutte le puntate in cui la politica sarà presente. Le aspettative del pubblico a casa non sono state sicuramente deluse, considerato che la Carlucci, dopo lo stop dovuto al Coronavirus, ha avuto molto più tempo per rendere il suo cast il più efficiente possibile. E Costantino Della Gherardesca ha confermato che è riuscita a tirare il meglio da ognuno di loro!

Coppie Ballando con le stelle ufficiali: ecco quali ballerini sono stati assegnati ai concorrenti in gara

Non manca poi molto all’attesissimo ritorno di Ballando con le stelle in TV, dopo che la data d’inizio è slittata a seguito delle norme anti-covid. Ora i tempi sono maturi, sono stati fatti tutti i controlli del caso e assisteremo a un’inedita edizione che farà un gran chiacchierare. Basti pensare all’abbinamento fra Alessandra Mussolini e Mykael Fonts, dopo tutte le voci che ci sono state sul conto della concorrente. Sappiamo anche, grazie ai social di Ballando con le stelle, che Rosalinda Celentano danzerà con Samuel Pedron mentre Elisa Isoardi – che ha lasciato il suo spazio televisivo ad Antonella Clerici e alla sua nuova trasmissione – con Raimondo Todaro, che è stato non molto tempo fa al centro del gossip per la sua rottura con la ballerina di Amici Francesca Tocca. Al suo fianco, si era detto che ci sarebbe stata Bianca Guaccero, ma lei ha tenuto a precisare che non ci sarà, anche se non ha nascosto il desiderio di danzare con lui. Qui di seguito, troverete tutte le coppie di Ballando con le stelle con gli abbinamenti ufficiali:

???? Vi abbiamo tenuto sulle spine… Ecco tutte le coppie di #BallandoConLeStelle 2020????Dal #12settembre su #Rai1Milly Carlucci Gepostet von Ballando con le stelle am Freitag, 21. August 2020

Ballando con le stelle ultime notizie cast

Finalmente abbiamo scoperto anche con chi danzerà Costantino Della Gherardesca: lei è Sara Di Vaira, presenza fissa nel cast di ballerini professioni della nota trasmissione dal 2009. Il conduttore ha tenuto a precisare che Milly ci tiene particolare che tutti facciano delle esibizioni degne di nota; per questo ha voluto che fosse in perfetta forma. E infatti Costantino ha dimostrato i suoi progressi fisici nell’ultimo periodo. Ha perso diversi chili.