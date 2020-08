Antonella Clerici, annuncio cast È sempre mezzogiorno e novità

Antonella Clerici vuole dare un ampio spazio a persone non famose, a mamme e nonne appassionate di cucina di tutta Italia, per parlare della quotidianità, per permettere ai telespettatori di sentirsi più vicini ai personaggi che entreranno a far parte del cast di È sempre mezzogiorno. La Clerici è pronta a tornare in Tv e, su Instagram, ha fatto un annuncio diretto a tutte quelle persone che hanno intenzione di mostrare i propri piatti forti, raccontando la loro origine e il legame che hanno con la propria terra. Un format simile a La Prova del Cuoco, ma non identico, visto che ci sarà anche uno spazio per l’attualità, per i racconti di gente non famosa e per i giochi telefonici. Un programma che fa ben sperare e che potrebbe riuscire a raggiungere risultati più che mai soddisfacenti, quelli che non è riuscito a ottenere l’ultima edizione de La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi (ora è stato chiuso in maniera definitiva).

È sempre mezzogiorno cast: l’annuncio di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha intenzione di allargare il proprio gruppo di cuochi con gente comune, che parteciperà a È sempre mezzogiorno per dare i propri consigli in cucina e per svelare piatti tipici poco conosciuti. Con un annuncio pubblicato su Instagram, la conduttrice ha spiegato che cerca signore – nonne a mamme tra i 60 e gli 80 anni – che siano dei veri portenti in cucina e che sappiamo anche chiacchierare di gossip e notizie varie. L’intento della Clerici è quello di creare un legame il più naturale possibile col pubblico a casa: sembrerà quasi di trovarsi nel suo programma. Non mancheranno nemmeno le interviste fatte sia a personaggi non famosi sia a veri e propri Vip, che parleranno della loro vita privata e… si metteranno ai fornelli!

Antonella Clerici e Elisa Isoardi: chiarimenti e richieste

È sempre mezzogiorno prenderà il posto de La Prova del Cuoco. Antonella Clerici ha tenuto a precisare che non c’è stato nessuno sgambetto contro Elisa Isoardi e che, nonostante si sia parlato di attriti, con la sua collega ha un bel legame che durerà senza dubbio nel tempo. La Isoardi, ultimamente, aveva fatto una precisa richiesta ad Antonellina (come la chiama Anna Moroni, presente nel programma), che siamo certi non verrà inascoltata. Cos’altro dobbiamo aspettarci da È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici? In una puntata verrà invitata anche Elisa Isoardi?