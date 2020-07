Antonella Clerici torna in tv: “Non ho tolto nulla alla Isoardi”

Antonella Clerici è pronta a tornare in Tv. Per lei, la nuova sfida si chiama: È sempre mezzogiorno, che andrà a occupare il posto della compianta La Prova del Cuoco. Ha voluto spiegare, con l’intervista al settimanale Oggi (in uscita domani 23 luglio), che non ha scippato in alcun modo il posto a Elisa Isoardi, alla quale fa il suo più grande in bocca al lupo. Si augura che le venga presto assegnata una trasmissione con cui far emergere totalmente la sua personalità. Difficile, per lei, portare avanti un programma che non è riuscito mai a liberarsi della straripante personalità della Clerici. Quest’ultima ha voluto quindi chiarire tutto, spiegando anche che ormai le incomprensioni con Teresa De Santis (dirigente Rai) sono solo acqua passata. È motivata a fare del suo meglio con È sempre mezzogiorno, fiduciosa che i suoi fan di sempre non la abbandonino. Avrebbe voluto girare le puntate nella sua casa, con un vero bosco, ma ciò non è stato possibile per colpa delle norme anti-Covid; ha spiegato che, comunque, è stato riprodotto un bosco negli studi di via Mecenate, a Milano.

Antonella Clerici, nessun colpo basso a Elisa Isoardi: ecco perché non la si può accusare di aver rubato il posto della collega

Le sono stati affidati ben due programmi, che rappresentano per lei una nuova sfida. Un nuovo inizio in Rai. La Clerici ha tenuto a precisare che la cancellazione de La Prova del Cuoco non è coincisa con la decisione di realizzare una nuova trasmissione al suo posto e che quindi non era tra i progetti della Rai quello di licenziare la Isoardi e dar nuovamente spazio ad Antonellina (come la chiama la sua amica Anna Moroni). Ha voluto chiarire tutto, evitando ulteriori pettegolezzi: “Io da tempo avevo in mente questo programma, che voleva essere una cosa piccolina, fatta appunto da qui – ha confessato durante l’intervista alla rivista Oggi –. Poi la Rai ha deciso di chiudere la Prova del cuoco e mi ha chiesto insistentemente di occupare quella fascia”. La Clerici ha spiegato che Elisa Isoardi non ha nessuna responsabilità per la chiusura dello storico programma ed è convinta che, prima o poi, avrà una trasmissione fatta su misura per lei. Le sue parole: “La mia è stata davvero un’eredità pesante per lei”.

Nuovi programmi per Antonella Clerici, futuro incerto di Elisa Isoardi

Elisa Isoardi, con la chiusura definitiva de La Prova del Cuoco, ha confessato che volevano distruggerla, e che ha lottato molto per non affondare. Non sappiamo dove vedremo la Isoardi, sicuramente non in Rai (almeno per il momento), visto che non le è stata assegnata nessuna trasmissione. Rivelerà presto qualche sorpresa? Antonella Clerici ha dato qualche informazione in più su È sempre mezzogiorno, ma non ha speso nemmeno una parola su The Voice Senior con l’intervista a Oggi. Dobbiamo pazientare ancora un po’ per scoprire i primi retroscena.