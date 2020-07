Elisa Isoardi: “La Prova del Cuoco? Piango ancora, volevano distruggermi”

Elisa Isoardi ha parlato delle sue delusioni in amore e sul lavoro in una lunga intervista concessa al settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 16 giugno. La conduttrice non ha nascosto il momento difficile dovuto alla cancellazione de La Prova del Cuoco. Dopo due anni, bassi ascolti e numerose critiche il format è stato completamente rimosso dalla Rai. Una scelta che ha fatto soffrire parecchio Elisa, che ha raccolto il testimone di Antonella Clerici con umiltà e devozione. Per l’ex Miss Cinema non è stato facile fronteggiare certi colpi bassi ma è riuscita ad andare avanti e a conquistare un nuovo spazio tutto suo. Dal prossimo settembre, infatti, la 37enne condurrà Check Up, un format dedicato alla salute, alla medicina e al benessere, temi assai cari alla presentatrice piemontese.

Elisa Isoardi al nuovo programma Check Up: lacrime per La Prova del Cuoco

“La Prova del Cuoco? Piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato”, ha raccontato Elisa Isoardi, che non ha nascosto la paura di essere tagliata fuori dalla Rai. “La chiami pure strizza. Certo che ce l’ho avuta! Adoro Coletta, ma qualche ora buia me l’ha fatta passare… silenzio assoluto: stava evidentemente maturando le sue decisioni sulla mia collocazione, ma io non mollavo, gli scrivevo messaggini informativi su quello che stavo facendo. Sono state due settimane di terrore, in cui non sapevo che fine avrei fatto”, ha spiegato. “Hanno provato a distruggermi in tutti i modi, ma non ce l’hanno fatta”, ha aggiunto.

Elisa Isoardi al timone di Check Up, storico format della Rai

Dopo la chiusura de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi è stata scelta per Check Up, noto e storico programma di medicina andato in onda dal 1977 al 2002. La trasmissione tornerà in onda la domenica mattina, ovviamente in una chiave più moderna rispetto a quella terminata 18 anni fa. E chissà che questo nuovo impegno professionale non porti a Elisa pure un nuovo amore… Da qualche mese la Isoardi è infatti single. L’ultima relazione con il produttore Alessandro Di Paolo non è decollata. A detta di Elisa i tempi non erano abbastanza maturi ma resta con l’uomo un fantastico rapporto d’amicizia. Così come non c’è astio con Matteo Salvini, il leader della Lega Nord che la Isoardi ha amato per un lungo periodo, finendo al centro di spiacevoli gossip e malelingue.

Le ultime parole di Elisa Isoardi sull’ex Matteo Salvini

“Io non sono una tipina semplice, siamo stati entrambi ingombranti l’uno per l’altro”, ha ammesso Elisa Isoardi a proposito della sua relazione, finita male, con Matteo Salvini. Mentre quest’ultimo ha ritrovato il sorriso accanto alla giovane Francesca Verdini, la Isoardi è ancora single. Per l’ennesima volta ha preferito la carriera all’amore: oltre a Check Up sarà pure tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle.