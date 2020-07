Ballando con le stelle, Costantino Della Gherardesca dimagrito per Milly

Costantino Della Gherardesca è in forma smagliante! Non lo abbiamo mai visto con un fisico così asciutto. Tutti gli sforzi sono tesi per portare a casa delle performance di valore a Ballando con le stelle, programma condotto da Milly Carlucci dall’origine dei tempi. È stata proprio la conduttrice ad aver chiesto al collega, non appena è entrato a far parte del cast, di tenere particolarmente alla linea; poi però la Carlucci non è scomparsa e sta seguendo attentamente quello che fa Costantino, chiedendogli di impegnarsi sodo, di non cadere in tentazioni (culinarie)… anche se non sempre è possibile essere perfetti. In tutti questi anni, abbiamo imparato a conoscere la Carlucci e sappiamo bene quanto tenga ai propri programmi, soprattutto a Ballando con le stelle: per questo ricorda continuamente al conduttore di Pechino Express di non saltare la dieta e di fare tanta attività fisica. Grazie anche alle attenzioni particolari di Milly, Costantino Della Gherardesca ha perso altri chili e il risultato si vede!

Foto Costantino Della Gherardesca dimagrito, ma chiede scusa a Milly Carlucci prima di Ballando con le stelle

L’ultima foto Instagram pubblicata da Costantino dimostra quanto si sia impegnato in questi ultimi mesi. La quarantena non ha fatto saltare i suoi piani (anche se ogni tanto sbagliava) e oggi può esibire una forma fisica di tutto rispetto. Ha cominciato a dimagrire tra un’edizione di Pechino Express (la prossima è slittata di un anno) e l’altra per difendere la propria salute e adesso lo fa anche per danzare come si deve a Ballando con le stelle, dove avrà sempre l’occhio vigile di Milly Carlucci. Deve dare tutto sé stesso alle prove per convincere poi in puntata la severissima giuria. Aveva fatto preoccupare un infortunio di Costantino Della Gherardesca… e il suo primo pensiero è stato: “Cosa penserà adesso Milly?”. Lei non lo perde mai di vista.

Ballando con le stelle news: il cambiamento di Costantino della Gherardesca

Oggi però Costantino – sfidando anche Milly – ha deciso di pubblicare su Instagram una foto in cui mangia con estremo piacere una sfogliatella, scusandosi con la conduttrice di Ballando con le stelle. Dallo scatto, però, si capisce bene che ha buttato giù tanti chili. La danza, poi, gli sta facendo un gran bene. Fisico asciutto, viso più scavato: il drastico cambiamento di Costantino Della Gherardesca è in atto! Perderà ancora altri chili prima dell’inizio di Ballando? Non vuole deludere nessuno: il pubblico a casa, sé stesso e soprattutto lei… Milly Carlucci!