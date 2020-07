Pechino Express slitta di un anno: parla Costantino della Gherardesca

Il Coronavirus ha stravolto il mondo intero, televisione compresa. A causa della pandemia nella prossima stagione televisiva non ci sarà Pechino Express su Rai 2. La notizia circola da tempo dietro le quinte della tv ma è ora il conduttore Costantino della Gherardesca a confermarlo. In una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, nel numero in edicola da martedì 7 luglio 2020, il presentatore ha ammesso che l’adventure game non tornerà prima di un anno. Al momento risulta impossibile viaggiare in lungo e in largo in un altro continente e sfidarsi a colpi di corse, passaggi automobilistici e degustazioni assai strane. In attesa di una nuova edizione Costantino è coinvolto in nuovi progetti: attualmente è conduttore del quiz show Resta a casa e vinci mentre a settembre sarà uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle.

Pechino Express non va in onda nella prossima stagione televisiva

“Dopo la pandemia c’è futuro per Pechino Express ma ci vorrà tempo. Quando si organizza il programma, prima partono i produttori italiani e belgi a fare i sopralluoghi. I belgi sono molto cauti. Quando è scoppiata l’emergenza Covid stavano registrando la versione francese e hanno bloccato tutto. Non credo che si potrà rifare prima di un anno”, ha spiegato Costantino della Gherardesca a Sorrisi. Nonostante tutto il periodo di pausa gioverà sicuramente al format: basti pensare che l’ultima edizione è tornata in onda dopo un anno di riposo e ha ottenuto grandi ascolti. Ad entusiasmare il pubblico anche le coppie scelte, come quella dei Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi) e dei Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi).

Costantino della Gherardesca pronto per Ballando con le Stelle

Nella prossima stagione televisiva Costantino della Gherardesca sarà uno dei protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Ad oggi non sappiamo ancora chi sarà l’insegnante del conduttore. Il 43enne ha confidato che si sta facendo seguire da un ortopedico di fiducia. Il motivo è presto detto: in passato l’opinionista di Barbara d’Urso ha subito due incidenti piuttosto gravi che hanno causato problemi permanenti alla sua gamba destra. Costantino ha confidato di zoppicare un po’ ma che da anni cerca di nascondere questo difetto davanti alle telecamere. In più della Gherardesca dovrà smaltire i dodici chili accumulati durante la quarantena. Il presentatore ha vissuto il lockdown in completa solitudine e si è consolato con il cibo.