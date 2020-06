Manca davvero poco al ritorno di Ballando con le Stelle su Rai Uno. Lo show di Milly Carlucci ripartirà il prossimo settembre, dopo che è stato rinviato lo scorso marzo a causa dell’emergenza Coronavirus. Tra i 13 concorrenti spicca Costantino della Gherardesca, che già da settimane ha iniziato ad allenarsi in vista dell’impegnativa gara. Ad oggi non sappiamo ancora chi sarà l’insegnante del conduttore di Pechino Express. In una recente intervista il 43enne ha ammesso che si sta facendo seguire da un ortopedico di fiducia. Il motivo è presto detto: in passato l’opinionista di Barbara d’Urso ha subito due incidenti piuttosto gravi che hanno causato problemi permanenti alla sua gamba destra. Costantino ha confidato di zoppicare un po’ ma che da anni cerca di nascondere questo difetto davanti alle telecamere. Dunque l’esperienza di Ballando non sarà solo una sfida lavorativa ma pure una sfida con se stesso visto che per Costantino sarà più difficile scendere in pista. In più della Gherardesca dovrà smaltire i dodici chili accumulati durante la quarantena. Il presentatore ha vissuto il lockdown in completa solitudine e si è consolato con il cibo.

Costantino della Gherardesca parla dei suoi problemi alla gamba destra

“Partecipare a Ballando con le Stelle è prima di tutto una sfida con me stesso”, ha premesso Costantino della Gherardesca al settimanale Di Più Tv. “In passato ho avuto 2 incidenti piuttosto gravi, uno in montagna e uno in piscina. Mi hanno causato problemi permanenti alla gamba destra. In pratica zoppico un po’. In tv cerco sempre di nascondere questo mio difetto perché me ne vergogno'”, ha spiegato il 43enne. “Tutto questo renderà il ballo molto più complicato rispetto agli altri concorrenti: infatti sono già seguito da un ortopedico, che mi sta facendo fare una serie di esercizi per prepararmi alla trasmissione”, ha aggiunto il volto di Rai Due.

Non solo Ballando con le Stelle: i progetti televisivi di Costantino

Prima di Ballando con le Stelle, Costantino della Gherardesca condurrà su Rai 2, a partire da lunedì 6 luglio, il quiz show Resta a casa e vinci. Due squadre, in collegamento dalle rispettive abitazioni, dovranno cimentarsi in prove di abilità e rispondere ad alcune domande. Alcuni quesiti verranno posti da personaggi famosi, che faranno brevi incursioni nelle varie puntate. Sono già stati confermati tra gli ospiti: Giancarlo Magalli, Enzo Miccio, Elsa Fornero. Inoltre, nella prossima stagione tv della Gherardesca riprenderà il suo ruolo di opinionista a Live-Non è la d’Urso. Costantino è un grande amico di Barbara e adora far parte della sua corte televisiva.