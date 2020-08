Ballando con le stelle 2020, due maestri si contendono la Mussolini: news

A Ballando con le stelle 2020 Alessandra Mussolini potrebbe lasciare il segno con il suo maestro di danza. Sì, finalmente si è scoperto chi sarà il partner della chiacchieratissima politica, e a quanto pare Milly Carlucci ha voluto affiancarle un artista d’eccezione. Le indiscrezioni vengono da Tvblog, dunque sono attendibili, e danno quasi per certo che la Mussolini avrà come maestro Maykel Fonts, tra i ballerini più amati del programma della Carlucci; quasi per certo e non sicuro perché pare che ci sia ancora un po’ di indecisione tra Fonts e Simone Di Pasquale che – non è certo un segreto – è un altro fra i volti più apprezzati di Ballando con le stelle. Ulteriori indiscrezioni sui maestri di ballo del programma saranno pubblicate nei prossimi giorni, anche se Tvblog è in grado di anticipare qualche altro dettaglio.

Cast Ballando con le stelle 2020, gli altri abbinamenti della nuova stagione: Barbara Bouchet balla con Stefano Oradei

Un altro abbinamento infatti potrebbe rivelarsi riuscitissimo, cioè quello di Barbara Bouchet e Stefano Oradei, amico stretto di Raimondo Todaro che dopo aver superato un periodo piuttosto difficile per via della separazione da Francesca Tocca ballerà con Elisa Isoardi. Al momento insomma la Carlucci e la sua squadra di autori sembrano confermare ciò che è emerso in questi anni, cioè che uno dei punti di forza del programma Rai è proprio il cast che riserva di stagione in stagione sorprese e colpi di scena in grado di mantenere alta e viva l’attenzione del pubblico.

Ballando con le stelle, maestri e ballerini: Alessandra Mussolini fortunata, i successi di Maykel Fonts

Ritornando alla Mussolini la scelta di Fonts, ballerino cubano che da tempo si è trasferito a Milano, potrebbe rivelarsi non solo fortunata dal punto di vista mediatico ma anche relativamente alla gara: Maykel infatti ha portato alla vittoria Hoara Borselli nella prima edizione del programma che fu trasmessa nel 2005; il maestro ha anche ballato con Giorgia Surina nella decima stagione dello show riuscendo ad arrivare tra i primi cinque. Il programma andrà in onda dal 12 settembre su Rai Uno: fino ad allora saranno rivelati tutti gli altri abbinamenti e si vedrà se il cast riuscirà a far parlare di sé anche questa volta.