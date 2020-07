Raimondo Todaro ha una nuova fiamma (chi è): addio Francesca Tocca

Raimondo Todaro, l’amato ballerino del talent show di Rai 1 Ballando con le stelle, ha chiuso definitivamente con la sua ex moglie Francesca Tocca, aprendo il suo cuore ad una nuova fiamma. A lanciare per primo lo scoop è stato il popolare settimanale di gossip Chi, diretto da Alfonso Signorini, che ha sorpreso il ballerino con la sua nuova compagna a Monopoli, in Puglia. Stando a quanto si legge sul magazine, la nuova partner di Todaro si chiama Paola. La giovane 23enne è molto attiva sui social, dove già vanta un seguito di 13mila followers. Negli scatti rubati dai paparazzi si vedono i due scambiarsi delle dolci effusioni d’amore, come baci appassionati e delicate carezze, quasi fossero alla loro prima cotta. Il loro è ancora un amore embrionale, anche se sembra promettere bene. Raimondo quindi ha voltato pagina e gettato alle spalle tutto il gossip che lo ha visto – suo malgrado – protagonista negli ultimi mesi.

Raimondo Todaro lancia un messaggio a Francesca Tocca

Il danzatore che deve la sua fama e notorietà a Milly Carlucci, ha commentato la sua storia con Francesca Tocca, dicendo che tra i due era ormai svanito il formicolio dell’amore. La loro relazione è durata ben 14 anni e ha visto la nascita di una splendida figlia. Oggi Raimondo regala parole di stima all’ex: “Auguro a Francesca ogni tipo di felicità” – per poi aggiungere – “è una ragazza pura che merita di stare bene“. Ballerina del talent show di Maria De Filippi, Amici, Francesca ha stretto un forte legame con l’alunno Valentin Dumitru. Tra i due si è creato sin da subito un forte feeling, una bella alchimia che non è stata notata solo dagli addetti ai lavori ma anche dal pubblico a casa, quindi anche da Todaro.

Il triangolo amoroso tra Francesca, Raimondo e Valentin

Mentre Valentin ha svelato sui social la sua passione nei confronti della Tocca, Francesca ha scelto di togliere la fede al dito e far chiarezza nei suoi sentimenti. Raimondo, invece, prima ha preferito rifugiarsi in un doveroso e religioso silenzio poi ha annunciato la fine del matrimonio. La coppia Tocca-Todaro è quindi scoppiata, ma nel pieno e reciproco rispetto. Unico messaggio subliminale pubblicato dalla ballerina su Instagram: “Io mi sono innamorata della parte peggiore di te. Quella parte che amerai fino alla fine dei tuoi giorni“.