Amici, Francesca Tocca e Valentin fanno coppia: “Ufficiale”, news da Roma

Da mesi si rincorre il gossip che ha come protagonisti due volti noti di Amici di Maria De Filippi, vale a dire la ballerina professionista Francesca Tocca e l’ex allievo del talent Valentin Dumitru. C’è una relazione in corso? Dopo il naufragio matrimoniale con Raimondo Todaro, la danzatrice ha ritrovato l’amore? Fino ad ora tanti spifferi ma poche conferme. Adesso, però, è arrivata una testimonianza che pare fugare ogni dubbio: la coppia è sbocciata. Lo scoop è firmato da Giornalettismo, che scrive che ormai è “ufficiale”: Francesca e Valentin stanno insieme. Come prova, la testata fa sapere che i due, nella giornata di ieri, sono usciti allo scoperto tra le vie del centro di Roma. Non appena hanno visto i paparazzi si sono allontanati ma ormai l’avvistamento era stato ripreso e immortalato. Insomma, bersaglio colpito e scoop servito!

Francesca Tocca e Valentin Dumitru, quando l’amore fa rima con Amici

I due ballerini si sono conosciuti ad Amici 19 ed è lì che si è accesa una scintilla che poi è divampata sempre più. Nel frattempo la Tocca chiudeva il matrimonio con un altro danzatore noto, Raimondo Todaro, figura di Ballando con le Stelle (Rai Uno). La fine delle nozze si è consumata in modo molto civile, come ha di recente spiegato Todaro al magazine Oggi, al quale ha dichiarato che la causa dell’addio non è assolutamente imputabile a presunti tradimenti ma semplicemente a un percorso comune che si è esaurito senza rancori né rimorsi. Raimondo, infatti, ha speso parole di profonda stima e forte affetto nei confronti dell’ex, augurandosi che possa presto trovare un uomo che la renda felice e serena. E pare che quell’uomo l’abbia trovato e che abbia un nome e un cognome: Valentin Dumitru.

Amici, Francesca e Valentin: una storia annunciata

Lo scoop di Giornalettismo non fa altro che confermare l’inizio di una love story annunciata da tempo. Valentin e Francesca sono sempre stati molto riservati, preferendo non dare in pasto al gossip il loro rapporto. Ciò però non significa che il legame non sia sbocciato. Parecchie, come accennato poc’anzi, le chiacchiere anche sulla fine del matrimonio della Tocca. Inizialmente si è pensato che fossero stati dei presunti tradimenti a mettere in ginocchio le nozze con Todaro. Nulla di tutto questo: la storia era già su un binario morto e non per colpa di Dumitru.