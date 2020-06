Todaro, l’intervista: i motivi dell’addio a Francesca e il ruolo di Milly Carlucci

Poche settimane fa Raimondo Todaro, ballerino professionista di Ballando con le Stelle, con un comunicato via social annunciava la fine del suo matrimonio con Francesca Tocca. La notizia, nell’aria da tempo, trovava così conferma dal diretto interessato. Ora Todaro torna a parlare dell’addio sentimentale. Lo fa rilasciando al magazine Oggi una lunga intervista dove spiega i motivi del naufragio d’amore. Innanzitutto precisa che la scelta di comunicare la conclusione della relazione su Instagram è stato un atto di sincerità e trasparenza nei confronti dei tanti fan che hanno creduto nell’amore suo e della Tocca. Dopodiché passa alla vicenda dei presunti tradimenti di lei (si è molto parlato di un legame con il ballerino di Amici Valentin Dumitru) e all’aiuto ricevuto da Milly Carlucci durante il periodo della separazione.

Nessun tradimento tra me e Francesca: parla Todaro

La relazione, durata dieci anni e culminata con il matrimonio nel 2014 (la coppia ha anche una figlia di 6 anni, Jasmine), è finita durante la trasmissione Il Cantante Mascherato (Rai Uno), che ha visto Todaro impegnato in qualità di coreografo. Il danzatore racconta di aver avvertito Milly Carlucci che per lui è “come una mamma”. La conduttrice è stata molto comprensiva. “Devo ringraziarla perché mi ha aiutato davvero in un momento così delicato”, spiega Raimondo senza aggiungere dettagli ma facendo intendere quanto la conduttrice sia stata preziosa per lui. Si passa alla questione dei presunti tradimenti. Todaro assicura che non ce ne sono stati e che i motivi della fine dell’amore sono da ricercare altrove. “Non c’è stato un vero fattore”, afferma, aggiungendo che semplicemente la passione è venuta meno pian piano, senza scossoni: “Credo che siamo una delle poche coppie che non si è lasciata per tradimenti, è stata una cosa che si è spenta piano piano, in maniera naturale”.

Todaro e i rapporti oggi con Francesca Tocca

Todaro, come già espresso nel post social con cui aveva comunicato il naufragio del suo matrimonio, ha ribadito che con Francesca è rimasto un grande affetto e una grande stima. Soltanto è venuto a mancare “quel formicolio nello stomaco che provavo una volta”. Oggi tra loro i rapporti sono ottimi e la speranza che nutre Raimondo è che l’ex moglie possa trovare un uomo che possa darle tutto ciò di cui ha bisogno. E il cuore del ballerino invece? Batte già per qualcuna? Sì, per Jasmine, la figlia.