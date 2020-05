Elena D’Amario lascia Amici: la decisione e il motivo

Amici Speciali senza Elena D’Amario: lascia il programma prima della finale

Elena D’Amario ha lasciato Amici di Maria De Filippi. Lo ha fatto sapere a tutti i suoi fan attraverso un messaggio social: la loro reazione, ovviamente, non si è fatta attendere, visto che amano molto questa ballerina professionista che, per molti, avrebbe dovuto avere uno spazio all’interno del cast di Amici Speciali (anche perché il numero di presenze femminili è stato davvero ridotto). Non è la prima volta che Elena si allontana dal programma televisivo: è volata spesso in America per poter ballare con compagnie famose a livello planetario, ma in questo periodo ha un altro progetto da portare a termine che non le ha permesso di arrivare fino all’ultima puntata di Amici Speciali.

Perché Elena D’Amario abbandona Amici? Il motivo spiegato da lei

Non vedremo più ad Amici Elena D’Amario. Almeno quest’anno. Ieri ha fatto chiacchierare la coreografia di Eleonora Abbagnato col palo da lap dance, ma anche l’assenza della D’Amari0, tra le professioniste di Amici più amate. Elena ha fatto sapere di non poterci essere ad Amici Speciali con un messaggio scritto su Instagram: “Team work. Ti voglio bene, Frà. Anche questo progetto l’abbiamo portato a termine con un super team in un momento tanto difficile. Tornare sul set con persone fantastiche, generose e appassionate del proprio lavoro non ha prezzo. Poi un in bocca al lupo speciale alla mia Amici Family per stasera! Performers, squadra tecnica, tutti! Vi guarderò e applaudirò with love”. Non è un addio, dunque, ma un arrivederci. Cos’ha realizzato di così importante?

La semifinale di Amici Speciali è stata ricca di sorprese e momenti indimenticabili. Uno fra questi? Quello della mezza-confessione di Maria De Filippi su un segreto che la lega a Stash dei The Kolors: il cantante avrebbe fatto qualcosa di sensazionale, che è difficile descrivere a parole e che ha fatto commuovere più di una volta la conduttrice. Ieri, però, hanno fatto anche chiacchiere quelle che sono state definite “frasi incomprensibili” pronunciate da Irama.