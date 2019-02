Einar Ortiz, il cantante si emoziona in viaggio : “Non mi abituerò mai”, la confessione

Sanremo 2019, Einar Ortiz lotta per un grande sogno

Einar Ortiz si sta preparando al meglio a Sanremo 2019 perché sa bene che il Festival della musica italiana per lui vale molto. Si tratta infatti di un grande palco, la trasmissione è in eurovisione e quindi avrà la possibilità di far ascoltare il suo lavoro da tutti. Intanto il suo album Parole Nuove è già in preordine – com’è giusto che sia e come quasi tutti fanno quando prendono parte alla kermesse canora – e siamo sicuri che otterrà dei buoni risultati. Certo, la concorrenza è forte più che mai quest’anno, ma sapete bene che i ragazzi di Amici hanno un pubblico piuttosto fedele che si fa sentire nei momenti di bisogno.

Einar a Sanremo 2019: il racconto durante il viaggio in treno

Oltre a mostrarsi innamoratissimo in foto e video che spesso spiazzano Einar racconta anche aneddotti della vita di tutti i giorni in questo periodo di grandi cambiamenti (a proposito avete visto il suo nuovo look?) L’ultimo è un racconto che farà senz’altro piacere ai suoi fan: “Sono in viaggio verso Roma – queste le parole che ha scritto in una sua Instagram stories – e guardo un signore sfogliare il giornale e ci sono io in prima pagina. Per me ancora oggi è una sensazione davvero bella e strana nel buon senso della parola! E non credo mi abituerò mai”. Einar era in viaggio e la gioia sarà stata senz’altro tanta: non è da tutti in effetti trovarsi catapultati da Amici a Sanremo nel giro di un anno circa.

Sanremo 2019 è anche talent: Einar è in buona compagnia

Sanremo intanto è arrivato e siamo sicuri che anche questa volta Claudio Baglioni ci regalerà un bel Festival: il cast è davvero sorprendente, in quanto eterogeneo e ricco di talenti, e accontenta tutti i gusti musicali. C’è anche Irama, sostenuto da una Giulia De Lellis sempre più indaffarata (e anche protagonista di news non proprio positive), e ci sono molti altri cantanti che hanno avuto a che fare col mondo dei talent show. Einar insomma non si sentirà affatto solo. In bocca al lupo!