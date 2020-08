È sempre mezzogiorno, slitta programma Clerici: cosa andrà in onda

È sempre mezzogiorno slitta al 21 settembre. Ancora attesa per il programma Rai di Antonella Clerici che sembra proprio non trovare pace in questo movimentatissimo periodo della sua vita lavorativa. Niente di grave, chiaramente: la trasmissione di Rai Uno sarebbe dovuta partire il 7 settembre, come annunciato durante la presentazione dei palinsesti, ma per una serie di motivazioni non ancora chiare la conduttrice Rai tornerà in Tv due settimane dopo. A lanciare la notizia è stato Bubino blog che però non ha fornito ulteriori dettagli. Il programma prenderà il posto della Prova del cuoco che – come ben sapete – era stato affidato a Elisa Isoardi: è più che scontato insomma che l’attenzione sia altissima e che certi spostamenti, magari reputati ininfluenti con altre trasmissioni, in questo caso facciano molto discutere.

È sempre mezzogiorno, slitta la messa in onda: Antonella Clerici torna su Rai Uno il 21 settembre

Davide Maggio ha anche spiegato quali saranno i programmi mandati in onda nella medesima fascia oraria fino al 21 settembre: al posto della Clerici il direttore di rete Stefano Coletta ha preferito inserire nel palinsesto non le repliche di Don Matteo (che stanno dando dei risultati piuttosto soddisfacenti) ma le puntate di C’è tempo per…, trasmissione condotta da Beppe Convertini e Anna Falchi e scelta di sicuro non per gli ascolti, visto che lo share non è certo basso ma neanche altissimo. Dal 7 settembre Convertini e la Falchi si sposteranno alle 12 perché cederanno il posto al ritorno di Storie Italiane con Eleonora Daniele, sempre più felice dopo il parto, e andranno in onda fino alle 13.30 circa. Questo fino al 21 settembre quando la Clerici potrà finalmente riabbracciare il suo pubblico.

È sempre mezzogiorno dopo La prova del cuoco: la Clerici si rilancia con un nuovo programma di cucina

È sempre mezzogiorno riprende molti dei contenuti della Prova del cuoco, anche se il format sarà diverso: si tratta di un programma di cucina dedicato alle signore che vogliano mettersi in gioco, nonne e mamme dai sessanta agli ottant’anni. La messa in onda sembra ancora lontana dopo la decisione di rinviare l’inizio della trasmissione ma la Clerici saprà recuperare senz’altro il tempo perduto.