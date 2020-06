Anna Falchi torna in tv: perché è stata scelta per “C’è tempo per…”

Ritorno in tv per Anna Falchi nelle vesti di conduttrice. Dopo averla vista per diverso tempo nei panni di opinionista – tra La vita in diretta e Storie Italiane – l’italo-finlandese è pronta a condurre un programma tuo suo. Lunedì 29 giugno, alle ore 11.35, partirà su Rai Uno “C’è tempo per…”, format che parlerà ampiamente della terza età. Anna dividerà la scena con Beppe Convertini, reduce da un anno pieno di successi prima a La vita in diretta estate e poi a Linea Verde. La Falchi è felice di questa nuova opportunità televisiva, certa che la sua strategia lavorativa ha ben funzionato. Per un lungo periodo lontana dal piccolo schermo la 48enne si è concentrata sulla vita da mamma e ha rifiutato tutte le proposte dei vari reality show. Non ha mai interrotto il suo legame con la Rai e questo, in qualche modo, è stato decisivo per il nuovo impegno da presentatrice. È stata la diretta interessata a parlarne nell’ultima intervista rilasciata a Di Più Tv, nella quale ha spiegato in che modo ha colpito il nuovo direttore di Rai Uno Stefano Coletta, che l’ha poi fortemente voluta per questo nuovo progetto televisivo.

Anna Falchi ha conquistato Stefano Coletta grazie al ruolo da opinionista

“Per tutta la passata stagione televisiva sono stata spesso opinionista in tv. Pur non conducendo un programma mio ho continuato a respirare l’aria della Rai. Poi, un giorno dello scorso dicembre, ho fatto un intervento ad Agorà, dove si parlava della situazione delle donne in Finlandia. Io sono nata proprio lì, a Tampere, e mi piace anche interessarmi di politica internazionale. Subito dopo sono stata contattata dal direttore di Rai Uno Stefano Coletta: voleva dirmi che gli ero piaciuta e che aveva in mente qualcosa per me”, ha confidato Anna Falchi. E così è nata l’idea di “C’è tempo per…”, una delle novità del palinsesto estivo Rai. Un’ora e mezzo di spettacolo, con collegamenti esterni da tutta Italia, incentrato sulle storie di chi fa parte della terza età. Nel corso delle puntate verranno dati consigli su come mantenersi in forma con la ginnastica dolce, verranno svelati i segreti di bellezza per coprire le rughe e verranno condivise le ricette culinarie di una volta.

I progetti televisivi di Anna Falchi dopo “C’è tempo per…”

Oggi Anna Falchi è concentrata sul suo nuovo lavoro a “C’è tempo per…”. In cantiere non ci sono altri progetti televisivi certi ma l’ex modella preferisce vivere giorno per giorno. Ed è felice di condividere la scena con Beppe Convertini, collega e amico di vecchia data. I due hanno un bel feeling visto che in passato hanno condotto diversi eventi e manifestazioni in giro per l’Italia.