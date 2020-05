Anna Falchi splendida a 48 anni: i tre segreti di bellezza

Come si mantiene in forma Anna Falchi alla soglia dei 50 anni

Passano gli anni ma Anna Falchi diventa sempre più bella. A 48 anni la soubrette italo-finlandese è sensuale e affascinante come non mai. Ovviamente non è solo merito di Madre Natura: la conduttrice cerca di stare attenta e qualche piccolo dettaglio fa sicuramente la differenza. Tre piccoli grandi segreti di bellezza che la Falchi ha rivelato al settimanale Gente. Il primo? Non abbronzarsi mai. A quanto pare l’eccessiva esposizione al sole accelera il processo di invecchiamento e così la Falchi non prende il sole dal 2000. Da venti anni, dunque, fa a meno della tintarella in cambio di un incarnato delicato, uniforme e con poche rughe. Non basta: Anna è attenta a tavola e pratica determinati sport.

Cosa non mangia Anna Falchi e che sport pratica ogni giorno

“Non prendo sole sul viso dal 2000, il che è un ottimo anti-age, e non amo i dolci: è la mia salvezza. I peccati di gola che mi concedo sono più che altro pane e mortadella, salame e formaggi ma senza eccedere. La sera mangio poco, quasi nulla. E faccio sport: tapis roulant e yoga”, ha spiegato Anna Falchi a Gente. In passato, va ricordato, la showgirl non ha resistito al fascino del bisturi e solo una volta si è recata dal chirurgo estetico. Un intervento realizzato per correggere un difetto che poteva influenza negativamente la sua carriera…

Anna Falchi è rifatta: cosa ha ritoccato la soubrette

Anni fa, agli esordi nel mondo dello spettacolo, Anna Falchi ha rifatto il décolleté. “Era asimmetrico, il destro più grande del sinistro, in modo molto visibile, e anche con due cicatrici per l’asportazione di due nei maligni. Insomma, ero a disagio, anche perché avevo iniziato a fare cinema e servizi fotografici, ed è difficile che vada in copertina una senza t***e. Per di più diverse”, ha confidato tempo fa la diretta interessata.